Что делать в случае атаки беспилотников: инструкция и советы

Что делать в случае атаки дронов, аналогичной взрыву БПЛА в Петербурге

02 марта 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

При атаке беспилотника рекомендуется скорее искать укрытие Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Санкт-Петербурге беспилотник врезался в жилой дом, что привело к повреждению двух зданий. Из помещений было эвакуировано 100 человек. Тем не менее, это уже не первая попытка ударов БПЛА по гражданским объектам в РФ. О том, что делать при атаке дронов и как возместить ущерб — в материале URA.RU. Атака беспилотника в Петербурге Новость по теме Жилые дома Петербурга впервые атаковал дрон: что известно к этому часу. Видео Утром 2 марта стало известно о дроне, врезавшимся в жилой дом. Было обесточено и повреждено два здания. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что обошлось без жертв. Однако шесть человек обратились за помощью к медикам. Всего из помещений эвакуировали 100 человек. Как защитить себя при внезапной атаке Новость по теме Военный летчик Попов назвал кардинальный способ борьбы с беспилотниками Если гражданин оказался на улице в момент атаки БПЛА, первоочередной задачей для него является поиск укрытия. В таких случаях стоит немедленно переместиться в ближайшее здание или использовать природные объекты, такие как деревья, в качестве временного защитного барьера. После обеспечения собственной безопасности следует оповестить о происшествии службу спасения, набрав номер 112, или сообщить в полицию, указав точное местоположение угрозы. Как защититься от атаки БПЛА, будучи в транспорте Если человек находится в автомобиле или в общественном транспорте, когда происходит нападение дрона, рекомендуется попросить водителя немедленно остановиться, чтобы пассажиры могли покинуть транспортное средство и найти укрытие. Если же обстоятельства не позволяют выйти, следует отодвинуться от окон и максимально пригнуться, защищая голову руками, чтобы минимизировать риск травм от возможного воздействия. Как возместить ущерб после атаки беспилотника Вопрос компенсации ущерба, вызванного атакой беспилотников, зависит от квалификации инцидента как чрезвычайной ситуации. По словам юристов, граждане имеют право на возмещение убытков, если они включены в официальный список пострадавших в результате ЧС. Для этого необходимо обратиться в уполномоченную межведомственную комиссию. Однако стоит учитывать, что страховые компании могут отказать в выплатах, если событие связано с террористическим актом, военными действиями или другими обстоятельствами, предусмотренными 964 статьей Гражданского кодекса. Такие исключения должны быть четко прописаны в страховом полисе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Санкт-Петербурге беспилотник врезался в жилой дом, что привело к повреждению двух зданий. Из помещений было эвакуировано 100 человек. Тем не менее, это уже не первая попытка ударов БПЛА по гражданским объектам в РФ. О том, что делать при атаке дронов и как возместить ущерб — в материале URA.RU. Утром 2 марта стало известно о дроне, врезавшимся в жилой дом. Было обесточено и повреждено два здания. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что обошлось без жертв. Однако шесть человек обратились за помощью к медикам. Всего из помещений эвакуировали 100 человек. Если гражданин оказался на улице в момент атаки БПЛА, первоочередной задачей для него является поиск укрытия. В таких случаях стоит немедленно переместиться в ближайшее здание или использовать природные объекты, такие как деревья, в качестве временного защитного барьера. После обеспечения собственной безопасности следует оповестить о происшествии службу спасения, набрав номер 112, или сообщить в полицию, указав точное местоположение угрозы. Если человек находится в автомобиле или в общественном транспорте, когда происходит нападение дрона, рекомендуется попросить водителя немедленно остановиться, чтобы пассажиры могли покинуть транспортное средство и найти укрытие. Если же обстоятельства не позволяют выйти, следует отодвинуться от окон и максимально пригнуться, защищая голову руками, чтобы минимизировать риск травм от возможного воздействия. Вопрос компенсации ущерба, вызванного атакой беспилотников, зависит от квалификации инцидента как чрезвычайной ситуации. По словам юристов, граждане имеют право на возмещение убытков, если они включены в официальный список пострадавших в результате ЧС. Для этого необходимо обратиться в уполномоченную межведомственную комиссию. Однако стоит учитывать, что страховые компании могут отказать в выплатах, если событие связано с террористическим актом, военными действиями или другими обстоятельствами, предусмотренными 964 статьей Гражданского кодекса. Такие исключения должны быть четко прописаны в страховом полисе.