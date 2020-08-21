Соловьев предсказал России протесты, как в Беларуси

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Протесты против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, российский флаг, флаг рф, флаг россии, омон, оцепление, сквер на драме
Протесты в России могут вспыхнуть раньше 2024 года, считает Владимир Соловьев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

В России могут возникнуть протесты, как в Беларуси. Вероятность такого развития событий не исключил телеведущий Владимир Соловьев.

«Сто процентов, нет ни малейшего сомнения, что главная цель — это мы [Россия]. Другой вопрос — смогут ли [повторить события в Беларуси]», — заявил Соловьев в интервью «Комсомольской правде». По прогнозам телеведущего, белорусские события повторятся в России раньше 2024 года.

Одной из целей тех, кто по мнению Соловьева, организовывает протесты в Беларуси, является создание нового государства. «Украина, Польша, прибалтийские страны и Беларусь. Часть польской элиты и не скрывает — они хотят Речь Посполитую с границами до Смоленска», — добавил Соловьев.

Протесты в Беларуси начались 9 августа — граждане не поверили в официальные итоги президентских выборов, согласно которым около 80% голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. В стране начались массовые протесты, жестоко подавляющиеся силовиками. В странах ЕС заявили, что не признают выборы и пообещали ввести санкции против лиц, ответственных за насилие, напоминает RT. Латвия запретила Лукашенко въезд на свою территорию, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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