В Белоруссии ОМОН жестко расправляется с протетстующими Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после закрытия участков на выборах президента республики 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчете голосов. Однако с этими результатами не согласны протестующие. Немотря на активные действия ОМОН, люди вышли на улицы во многих белорусских городах.

Пацярпелы ў Менску, на скрыжаваньні праспэкту Машэрава і вуліцы Ціміразева. pic.twitter.com/LTViFMkHHQ — Радыё Свабода (@svaboda) August 9, 2020

05:08 Силовики применили насилие в отношении журналистов Daily Storm. При задержании журналист издания Антон Старков не оказывал сопротивления, но тем не менее получил удар дубинкой.

05:05 Новые пострадавшие появились в ходе протестов в Минске. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на данные оперативных медицинских служб. Несколько участников несанкционированных акций, получивших травмы, госпитализированы.

05:05 Действующий президент Александр Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии, показали данные exit poll.

Он набирает почти 80%, в то время как Светлана Тихановская — 6,8%. Следом идут Анна Канопацкая (2,3%), Андрей Дмитриев и Сергей Черечень (у каждого примерно по 1%). Против всех, как показывает данные exit poll, проголосовали более 9% избирателей, приводит данные РИА «Новости».

Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что Лукашенко лидирует во всех районах страны, которые отчитались о подсчете голосов.

При этом явка составила 84 процента. Выборы признали состоявшимися.

04:57 Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила TUT.BY, что «мероприятия пока продолжаются», поэтому сведения о пострадавших и задержанных будут только к утру.

04:56 Кроме того, по отзывам очевидцев, в районе Слепянка, где находится аэродром Липки, слышен звук вертолетов, однако до центра они не долетают. В разных точках города продолжают ходить отдельные группы протестующих, добавляет РИА «Новости».

04:55 В центре Минска уже тихо. На улицах остаются автозаки и другая спецтехника, а также бойцы ОМОН. Некоторых участников акции, оставшихся во дворах в центре Минска, задерживают.Большинство людей покинули столичные улицы: как на проспекте Машерова, так и на других точках, где проходили акции протеста, сообщает Sputnik Беларусь.

04:41 Минские силовики изолируют зоны протестов, разворачивая машины и не пропуская пешеходов, пшет РИА «Новости». Таким образом протестующие вынужденно разбились на несколько отдельных групп, митингующих в разных точках города.

04:27 Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила ТАСС факт применения силовиками спецсредств против протестущих. Еще час назад эту информацию в ведомстве отрицали. «Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты», — сказала Чемоданова.

04:20 Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской баррикадируется, там опасаются задержаний, сообщает Sputnik Беларусь.

«Там заперли все окна и двери, опасаются задержаний», — пишет агентство.

04:18 Ситуация с массовыми беспорядками в Минске находится под контролем правоохранительных органов. Об этом сообщили в МВД республики. По словам официального представителя белорусского МВД Ольги Чемодановой, весь личный состав милиции переведён на усиленный вариант несения службы.

04:15 В один из домов в Минске на 7 этаж на балкон залетела газовая граната. МЧС подняли лестницу в квартиру, говорят, там никого не было. Везде газ, слезятся глаза и першит в горле. Некоторых людей из квартир по лестнице вытаскивали в противогазах, сообщает агентство TUT.BY

04:11 В Минске идет настоящая стрельба. По данным агентства Sputnik Беларусь, несколько рузовиков привезли внутренние войска на протесты. Между тем бригады «скорых» продолжают увозить пострадавших.

04:05 Участники протестных акций в Минске пострадали в результате столкновений с ОМОНом. Силовики стреляют резиновыми пулями и используют светошумовые гранаты. В соцсетях появились первые фотографии пострадавших.

04:05 Главный оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала предотвратить насилие на митингах. «Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие», — цитирует Тихановскую издание Tut.by.

04:03 Милиция задержала в Минске 47 человек. В других городах Беларуси задержанных 119, передает правозащитное движение «Вясна».