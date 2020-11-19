Выяснилось, как мошенники научились зарабатывать на коронавирусе

Во время пандемии коронавируса мошенники предлагают россиянам купить несуществующие товары, среди которых очистители воздуха, маски, благовония и крема, которые якобы защищают от COVID-19. Об этом рассказала адвокат Ольга Сулим.
«Эти продукты не имеют доказательной базы и продаются по очень завышенной стоимости», — пишет NEWS.ru, ссылаясь на Сулим. Кроме того, рассказала юрист, злоумышленники предлагают соискателям удаленную работу, однако перед этим вынуждают покупать специальную литературу, или пройти тестирование по фишинговой ссылке, которая дает доступ к логинам и паролям жертвы. Такие же ссылки присылают россиянам, которые взяли кредит во время пандемии.
Адвокат отметила, что мошенники предлагают помощь по проведению процедуры банкротства на условиях предоплаты. Еще одной уловкой является рассылка сообщений о якобы штрафах за нарушение режима самоизоляции, рассказывает Сулим. По ее словам, оплата таких санкций идет прямиком к злоумышленникам. Еще одна схема — фейковые благотворительные акции. Преступники собирают деньги под предлогом помощи медикам и пожилым людям, но деньги до адресатов не доходят, оседая в карманах злоумышленников подчеркнула юрист.
Ранее сообщалось, что злоумышленники стали продавать справки об отсутствии коронавируса в интернете. Купить медицинский документ может любой желающий, даже если он заражен или проходит в данный момент лечение от вирусной инфекции. В ООН предупредили, что злоумышленники могут продавать вакцины и лекарства от коронавируса.
Подписывайтесь на URA.RU в