Больным COVID россиянам продают фальшивые справки о здоровье

В Сети мошенники стали продавать справки об отсутствии коронавируса. Купить медицинский документ может любой желающий, даже если он заражён или проходит в данный момент лечение от вирусной инфекции.
Стоимость неофициальной справки, купленной через интернет, составляет 1,5 тысячи рублей, пишет «Московский комсомолец», изучив рынок поддельных медицинских документов. Дельцы также предлагают приобрести оофициальную справку за 2,5 тысячи рублей. Справка-заключение плюс анализ (мазок) с отрицательным результатом будет стоить три тысячи, а если к этому добавить рублей. заключение с анализом крови на антитела, то за документ придётся выложить до 20 тысяч рублей.
«Все виды справок курьер доставит на дом, оплата при получении. Неофициальную можем доставить уже сегодня вечером, официальная — завтра вечером», — рассказала по телефону журналистам газеты продавец. Она также пояснила, что никакой осмотр перед выдачей справки проводиться не будет.
Между тем адвокат Майя Шевцова утверждает, что подделка документов и их использование карается арестом от 4-х до 6-ти месяцев (статья 19.23 КоАП РФ) или лишением свободы сроком до двух лет (статья 327 УК РФ). Адвокат также подчёркивает, что в случае, если по вине заражённого человека пострадают люди, ответственность будет намного серьёзнее. Однако юристы признают, что пока в стране не примут единый стандарт для выдачи медицинских документов, бороться с липовыми справками фактически невозможно.
За последние сутки в России выявили 17 347 случаев COVID-19. В общей сложности в стране число зафиксированных случаев коронавируса достигло 1 531 224, выздоровели 1 146 096 пациентов, умерли 26 269 человек. Специалисты провели 57,8 млн тестов на выявление COVID-19, пишет RT.
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