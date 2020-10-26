ООН: мошенники могут продавать вакцины от коронавируса

Появились преступники, которые продают поддельные лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ООН считают, что мошенники могут предавать вакцины и лекарства от коронавируса. Об этом сообщила исполнительный директор Управления организации по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гада Вали.

«Правительства, больницы и различные организации спешат покупать защитное оборудование и спрос повышенный, <…> именно здесь организованная преступность проявляет активность», — приводит слова Вали РИА «Новости». Она считает, что мошенники будут вести активную деятельность на протяжении всего периода разработки вакцины. По ее словам, УНП предупреждало другие государства, что преступники могут воспользоваться желанием граждан получить медицинские препараты.

Ранее в Минздраве РФ предупредили россиян о мошенниках, которые могут предлагать сделать платную прививку от коронавируса или купить вакцину, передает « Федеральное агентство новостей ». Отмечается, что в интернете появилось множество подобных объявлений. В России мошенники также предлагают справки об отсутствии коронавируса, утверждая, что документ может понадобиться для работы или поездок в другие страны.