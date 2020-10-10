Мошенники нашли еще один способ заработка с помощью коронавируса

Мошенники пытаются нажиться на россиянах, продавая фейковые справки об отсутствии коронавируса. С предупреждением выступили в главном управлении региональной безопасности Московской области.
Поисковик выдает много ссылок на запросы о получении справки об отсутствии COVID-19. На сайтах с «услугой» говорят, что бумагу может потребовать работодатель. Также россиянам предлагают бумаги для поездок по стране и за рубеж. «Не существует ни одного ни одного закона, который дает работодателю право требовать справку и наделяет обязанностью работника справку предоставить», — заявил «Известиям» юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко. Он отметил, что если на работе требуют справку и не дают приступить к обязанностям, то нужно идти в правоохранительные органы.
Цены на такие бумаги варьируются от 1000 до 3300 рублей. Мошенники уверяют, что документ официальный и может быть зарегистрирована, например, на «Госуслугах». При этом заполучить справку можно только по вызову курьера, а заплатить только наличкой.
Госорганы могут проверить, выдавалась ли подобная справка официально, предупредил юрист Евгений Карчаго. Если выяснится, что справка фейковая, то ее владельца ждет административная ответственность за нарушение карантинных мер по статье 6.3. КоАП. Владельца купленной бумаги нельзя привлечь по 327 статье УК за подделку документов, отметил он. Изготовитель тоже может не бояться уголовной ответственности. По словам Карчаго, создателям справок может грозить только штраф до 50 тысяч рублей.
Выдачу поддельных справок о COVID ранее комментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что такая бумага бесполезна, так как нигде ее не требуют.
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