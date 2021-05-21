Житель ЯНАО попался на незаконной регистрации мигрантов

На жителя газовой столицы региона завели уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Незаконная регистрация мигрантов по месту временного пребывания стала основанием для возбуждения уголовного дела в отношении жителя Нового Уренгоя (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено, что местный житель осуществил регистрацию по месту пребывания иностранных граждан без намерения предоставить им это помещение для фактического проживания», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По информации прокуратуры, всего мужчина успел зарегистрировать пять мигрантов.

По факту постановки на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания силовики возбудили уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет. «Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО распространен способ незаконного заработка на прописке мигрантов в квартирах и домах. Жители Салехарда были привлечены к уголовной ответственности за регистрацию иностранных граждан. Их оштрафовали на 115 тысяч рублей. Также в ЯНАО увеличился поток мигрантов. Только в 2020 году в регион въехало более 70 тысяч иностранных граждан.