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Жителей ЯНАО наказали за незаконную регистрацию мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
Местных жителей оштрафовали на 115 тысяч рублей Фото:

Трех жителей Салехарда (ЯНАО) наказали за незаконную регистрацию иностранных граждан в жилых помещениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте.

«Три жителя города за денежное вознаграждение осуществляли фиктивную регистрацию иностранных граждан в жилых помещениях. За это они привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура направила иск в суд, чтобы сделку между местными жителями и иностранными гражданами признали недействительной, а полученные за регистрацию деньги взыскали. Суд удовлетворил требования, с виновных в казну Российской Федерации взыскано 115 тысяч рублей.

Регистрация нелегальных иностранных граждан в квартирах и домах — распространенный способ незаконного заработка в округе. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за 2020 год въехало более 70 тысяч мигрантов. Больше всего приезжих граждан из Узбекистана. Власти округа признали проблему с мигрантами и провели мероприятия, в результате которых десятки иностранных граждан были депортированы из России. Из-за большого количества приезжих ЯНАО, наряду с Северным Кавказом и Поволжьем, становится регионом с сильным мусульманским влиянием.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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