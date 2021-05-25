Один из крупнейших производителей природного газа в России, ПАО НОВАТЭК, заложил принадлежащую ему долю в уставном капитале проекта «Арктик СПГ 2» на Гыданском полуострове в ЯНАО. Об этом сообщается на портале федерального реестра юридически значимых сведений (Федресурс).
«В залог передана доля в уставном капитале ООО „Арктик СПГ 2“ в размере 60% уставного капитала», — сообщается на сайте Федресурса. Уточняется, что номинальная стоимость доли превышает 9,6 млрд рублей, однако кто является держателем не сообщается.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе НОВАТЭКа не удалось. В адрес компании был направлен официальный запрос, к моменту публикации ответ не поступил.
Ранее сообщалось, что НОВАТЭК намерен привлечь для финансирования «Арктик СПГ-2» российские и иностранные банки — они предоставят около 11 млрд долларов. Проектное финансирование может составить более 50% от общей цены проекта.
Почти половину средств (5 млрд рублей) предоставят российские банки, остальное — иностранные инвесторы. Кроме НОВАТЭКа долями в «Арктик СПГ 2», проектная мощность которого составляет 19,8 млн тонн СПГ, доли принадлежат французским, китайским и японским компаниям.
«Арктик СПГ 2» является вторым проектом НОВАТЭКа по производству сжиженного газа после «Ямал СПГ». Проект предполагает строительство завода по производству сжиженного природного газа на Утреннем месторождении Гыданского полуострова.
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