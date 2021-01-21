21 января 2021
20 января 2021

Мегапроект властей ЯНАО получит влиятельного инвестора

© Служба новостей «URA.RU»
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«Сбербанк» выделит до 3 млрд евро на проект «Арктик СПГ-2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У главного проекта ЯНАО появится влиятельный инвестор — «Сбербанк» профинансирует проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает зампредправления банка Анатолий Попов.

«Сбербанк принял решение по долгосрочному финансированию „Арктик СПГ — 2“ в общей сумме до 3 млрд евро», — цитирует Попова ТАСС. Он добавил, что решение об этом было принято в декабре 2020 года.

«Арктик СПГ — 2» является вторым проектом НОВАТЭКа по производству сжиженного газа после «Ямал СПГ», который «Сбербанк» профинансировал в 2016 году. Долями в «Арктик СПГ-2» по 10% также владеют иностранные компании: французская Total, китайские CNOOC, CNPC и японские Mitsui и Jogmec. «Капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в эквиваленте 21,3 млрд долларов», — пишет пресс-служба НОВАТЭК.

Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве обсудили дорожную карту по нефтехимии. Президент России Владимир Путин поручил включить в федеральный план на этот год газохимический кластер в поселке Сабетта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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