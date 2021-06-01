Власти Тюмени спорят с прокуратурой из-за аварийного общежития

Жители спорного общежития хотят как можно скорее покинуть его стены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэрия Тюмени подготовила кассационную жалобу на решение суда, в котором она проиграла прокуратуре. Об этом URA.RU рассказала жительница общежития, расселение которого и стало предметом спора. Благодаря правоохранителям, срок расселения уменьшили на шесть лет.

«Нам пришли письма о том, что администрация подает кассацию. Якобы прошлое решение о расселении общежития до конца 2024 года нужно отменить. До этого срок был установлен на 2030 год», — рассказала URA.RU жительница аварийного общежития по улице 70 лет Октября, 4.

В 2020 году прокуратура Тюмени потребовала, чтобы общежитие с износом в 80% расселили раньше установленного срока. Первая судебная инстанция встала на сторону надзорного ведомства, апелляционная — тоже.

Текст новой жалобы мэрии оказался в распоряжении агентства. В ней указано, что изначально срок расселения — к 2030 году — был установлен правомерно. «Основания для внесения изменений в очередность переселения отсутствуют», — говорится в документе.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени, волноваться жильцам не стоит. «Письма, которые получили жители, — это процедурный вопрос. Сроки, озвученные ранее (2024 год — прим. ред.), не изменились. Они отражены в программе переселения. Никаких изменений не произойдет», — пояснили агентству в мэрии.

Ранее агентство писало, что мэрия решила сделать в спорном общежитии ремонт. Граждан уверили, что на сроки расселения это не повлияет.