12 мая 2021
11 мая 2021

Власти Тюмени потратят деньги на ремонт аварийного дома. Люди боятся, что их не расселят

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом на 70 лет октября. Тюмень, аварийный дом
Так выглядят конструкции общежития на сегодняшний день Фото:

Жители тюменского общежития на 70 лет Октября, 4 боятся, что после капремонта власти не станут расселять их дом. Об этом URA.RU сообщила одна из жильцов. О том, что аварийное здание будут ремонтировать, люди узнали на днях.

«Сказали, что будут делать вентиляцию. Какой в этом смысл, если она только на общей кухне, мы не понимаем. Боимся, что так нас хотят убрать из очереди на расселение. Оно намечено через три года. Зачем вкладывать деньги в аварийное здание, где износ 90%, если все равно его нужно освобождать?», — рассказала URA.RU одна из жильцов общежития.

Ранее расселение общежития на 70 лет Октября стало предметом судебного спора. Прокуратура вышла в суд, и администрацию обязали переселить людей в 2024 году, хотя изначально власти установили срок до 2030 года.

В извещении, которое на днях получили жильцы (документы есть в распоряжении редакции) говорится, что для дома не исключена опасность обрушения строительных конструкций. Также в здании превышена предельно допустимая концентрация аммиака.

«До расселения дом нужно поддерживать в нормативном состоянии. Было принято решение отремонтировать часть здания, в отношении которой установлена вероятная зона ЧС. А именно — вентиляционную систему. Работы выполнят за счет бюджета, без привлечения средств жильцов», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Там также добавили, что ремонт не повлияет на решение о расселении общежития. Оно будет выполнено в установленный срок. Кроме того, на время работ жильцы могут обратиться к властям для предоставления муниципального жилья.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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