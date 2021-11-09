09 ноября 2021
08 ноября 2021

В ЯНАО назвали три основания для медотвода от вакцинирования

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт вакцинации в ТЦ «Воробьёвы горы». Курган, прививка, вакцинация, ковид, вакцина от коронавируса, прививка от covid19, ковид 19
Основанием для медотвода является тяжелая аллергия или индивидуальна непереносимость компонентов вакцины Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ЯНАО для получения справки о медотводе от вакцины против COVID-19, необходимо иметь тяжелую аллергическую реакцию, индивидуальную непереносимость компонентов вакцины или инфекционное заболевание. Об этом URA.RU сообщил Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев.

«Основания для отвода у взрослых: временное — острый период другого инфекционного (вирусного или бактериального) заболевания или обострения хронического заболевания. Постоянные: это тяжелые аллергические реакции в анамнезе и индивидуальная непереносимость компонентов вакцины», — сообщает URA.RU Сергей Токарев.

Наличие антител не является основанием для медицинского отвода. «Согласно порядку вакцинации взрослого населения, в настоящее время не является наличие антител для медотвода. Мы ориентируемся на сроки предшествующего заболевания или первичной вакцинации (через шесть месяцев)», — добавил Сергей Токарев.

Ранее URA.RU сообщало, что с медотводом от вакцины не пустят в заведения общественного питания и другие места, где необходим QR-код. Жителям необходимо будет иметь при себе свежий ПЦР-тест для посещения заведений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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