В ЯНАО медотвод от прививки больше не действуют без ПЦР-теста

Коронавирусные меры усилили до 31 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Невакцинированнные ямальцы, имеющие медотвод, обязаны в общественных заведениях предъявлять свежий ПЦР-тест. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства.

«На Ямале усилены меры предотвращения распространения коронавируса», — говорится в сообщении. Жители Ямала старше 60 лет, которые не имеют сертификата о вакцинации или не переболели коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад, должны соблюдать самоизоляцию до 31 декабря включительно.

Работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы для вакцинации сотрудников, имеющий хронические заболевания, и тех, кто старше 60 лет. Также в регионе запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00.

Невакцинированные и не переболевшие коронавирусом ямальцы для посещения досуговых заведений должны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации. Работодателям власти рекомендуют при вакцинации освобождать сотрудников от работы на два дня с сохранением зарплаты.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство России выделило 1,6 млрд рублей Тюмени, ХМАО и ЯНАО. Средства будут направлены для поддержки системы здравоохранения в борьбе с COVID-19.