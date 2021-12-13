По словам горожанки, не все автобусы доезжают до конечной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане автобусы маршрута №13, по словам горожан, не доезжают до конечной остановки. Об этом местная жительница написала в соцсетях.

«Живем мы в поселке Локомотивном, у нас ходит автобус №13. Ходят, как захотят, и, мало того, всего два автобуса на линии. По времени не ходят, до конечной остановки не доезжают», — написала женщина в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент. Курган».

Она добавила, что из-за этого ученикам приходится раньше уезжать в школу. На обращение под постом ответили представители городской администрации. «Информация по данному обращению уточняется. Ответим дополнительно в течение трех рабочих дней», — объяснили в мэрии.

Ранее стало известно, что перевозчик, отвечающий за маршрут №13, самостоятельно сократил число автобусов с пяти до двух. В документах на сайте администрации было указано, что в 2023 году это маршрут прекратит существование.