13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Жители Кургана жалуются на автобусы. «Ходят, как захотят»

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пазик, автобус, паз
По словам горожанки, не все автобусы доезжают до конечной Фото:

В Кургане автобусы маршрута №13, по словам горожан, не доезжают до конечной остановки. Об этом местная жительница написала в соцсетях.

«Живем мы в поселке Локомотивном, у нас ходит автобус №13. Ходят, как захотят, и, мало того, всего два автобуса на линии. По времени не ходят, до конечной остановки не доезжают», — написала женщина в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент. Курган».

Она добавила, что из-за этого ученикам приходится раньше уезжать в школу. На обращение под постом ответили представители городской администрации. «Информация по данному обращению уточняется. Ответим дополнительно в течение трех рабочих дней», — объяснили в мэрии.

Ранее стало известно, что перевозчик, отвечающий за маршрут №13, самостоятельно сократил число автобусов с пяти до двух. В документах на сайте администрации было указано, что в 2023 году это маршрут прекратит существование.

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В Кургане автобусы маршрута №13, по словам горожан, не доезжают до конечной остановки. Об этом местная жительница написала в соцсетях. «Живем мы в поселке Локомотивном, у нас ходит автобус №13. Ходят, как захотят, и, мало того, всего два автобуса на линии. По времени не ходят, до конечной остановки не доезжают», — написала женщина в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент. Курган». Она добавила, что из-за этого ученикам приходится раньше уезжать в школу. На обращение под постом ответили представители городской администрации. «Информация по данному обращению уточняется. Ответим дополнительно в течение трех рабочих дней», — объяснили в мэрии. Ранее стало известно, что перевозчик, отвечающий за маршрут №13, самостоятельно сократил число автобусов с пяти до двух. В документах на сайте администрации было указано, что в 2023 году это маршрут прекратит существование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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