За порядком в отдаленном селе ЯНАО будут следить с помощью камер

В отдаленном селе Ратта Красноселькупского района ЯНАО, в котором нет участкового, установили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Наша главная задача — обеспечить безопасность жителей Ратты. В селе нет участкового уполномоченного, только дружинники. Камеры, в свою очередь, помогут местной власти поддерживать правопорядок, а также контролировать ситуацию на дорогах населенного пункта. Кроме того, система видеонаблюдения сведет к минимуму случаи вандализма», — цитирует пресс-служба правительства слова главы села Ратта Андрея Фролова.
Камеры видеонаблюдения установили по периметру села, на здании администрации, детского интерната, жилых домах и на берегу реки. Камеры устойчивы к морозам и работают круглосуточно в режиме реального времени.
До села можно добраться только по воздуху или воде. При этом должностного лица полиции в Ратте нет. В УМВД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать почему в селе нет участкового. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в общественных местах Ноябрьска поставили больше камер видеонаблюдения. В двух парках отдыха установили 18 устройств для слежки.
В отдаленном селе Ратта Красноселькупского района ЯНАО, в котором нет участкового, установили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Наша главная задача — обеспечить безопасность жителей Ратты. В селе нет участкового уполномоченного, только дружинники. Камеры, в свою очередь, помогут местной власти поддерживать правопорядок, а также контролировать ситуацию на дорогах населенного пункта. Кроме того, система видеонаблюдения сведет к минимуму случаи вандализма», — цитирует пресс-служба правительства слова главы села Ратта Андрея Фролова. Камеры видеонаблюдения установили по периметру села, на здании администрации, детского интерната, жилых домах и на берегу реки. Камеры устойчивы к морозам и работают круглосуточно в режиме реального времени. До села можно добраться только по воздуху или воде. При этом должностного лица полиции в Ратте нет. В УМВД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать почему в селе нет участкового. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в общественных местах Ноябрьска поставили больше камер видеонаблюдения. В двух парках отдыха установили 18 устройств для слежки.