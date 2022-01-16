16 января 2022
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За порядком в отдаленном селе ЯНАО будут следить с помощью камер

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний Курган., камера видеонаблюдения
За правопорядком в селе Ратта будут следить камеры Фото:

В отдаленном селе Ратта Красноселькупского района ЯНАО, в котором нет участкового, установили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность жителей Ратты. В селе нет участкового уполномоченного, только дружинники. Камеры, в свою очередь, помогут местной власти поддерживать правопорядок, а также контролировать ситуацию на дорогах населенного пункта. Кроме того, система видеонаблюдения сведет к минимуму случаи вандализма», — цитирует пресс-служба правительства слова главы села Ратта Андрея Фролова.

Камеры видеонаблюдения установили по периметру села, на здании администрации, детского интерната, жилых домах и на берегу реки. Камеры устойчивы к морозам и работают круглосуточно в режиме реального времени.

До села можно добраться только по воздуху или воде. При этом должностного лица полиции в Ратте нет. В УМВД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать почему в селе нет участкового. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в общественных местах Ноябрьска поставили больше камер видеонаблюдения. В двух парках отдыха установили 18 устройств для слежки.

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В отдаленном селе Ратта Красноселькупского района ЯНАО, в котором нет участкового, установили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Наша главная задача — обеспечить безопасность жителей Ратты. В селе нет участкового уполномоченного, только дружинники. Камеры, в свою очередь, помогут местной власти поддерживать правопорядок, а также контролировать ситуацию на дорогах населенного пункта. Кроме того, система видеонаблюдения сведет к минимуму случаи вандализма», — цитирует пресс-служба правительства слова главы села Ратта Андрея Фролова. Камеры видеонаблюдения установили по периметру села, на здании администрации, детского интерната, жилых домах и на берегу реки. Камеры устойчивы к морозам и работают круглосуточно в режиме реального времени. До села можно добраться только по воздуху или воде. При этом должностного лица полиции в Ратте нет. В УМВД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать почему в селе нет участкового. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в общественных местах Ноябрьска поставили больше камер видеонаблюдения. В двух парках отдыха установили 18 устройств для слежки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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