За порядком в отдаленном селе ЯНАО будут следить с помощью камер

За правопорядком в селе Ратта будут следить камеры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В отдаленном селе Ратта Красноселькупского района ЯНАО, в котором нет участкового, установили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность жителей Ратты. В селе нет участкового уполномоченного, только дружинники. Камеры, в свою очередь, помогут местной власти поддерживать правопорядок, а также контролировать ситуацию на дорогах населенного пункта. Кроме того, система видеонаблюдения сведет к минимуму случаи вандализма», — цитирует пресс-служба правительства слова главы села Ратта Андрея Фролова.

Камеры видеонаблюдения установили по периметру села, на здании администрации, детского интерната, жилых домах и на берегу реки. Камеры устойчивы к морозам и работают круглосуточно в режиме реального времени.

До села можно добраться только по воздуху или воде. При этом должностного лица полиции в Ратте нет. В УМВД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать почему в селе нет участкового. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в общественных местах Ноябрьска поставили больше камер видеонаблюдения. В двух парках отдыха установили 18 устройств для слежки.

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