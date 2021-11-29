За жителями Ноябрьска начнут активнее следить

В Ноябрьске появилось больше камер видеонаблюдения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В двух парках Ноябрьска, которые являются одними из самых посещаемых, появилось видеонаблюдение. Всего установили 18 устройств, для их подключения протянули 700 метров оптики. Об этом URA.RU сообщили в ПАО «Ростелеком».

«Новые камеры в местах отдыха ноябрян установлены в рамках модернизации городской системы видеонаблюдения: семь устройств работают в парке „Мать и дитя“, одиннадцать — в сквере „Геологов“. Камеры расположены на специальных стойках по всему периметру зон отдыха», — сообщили в компании.

Также отмечается, что все камеры устойчивы к морозу и могут работать при любом освещении, при этом передавая высококачественное изображение. Проект по оснащению Ноябрьска камерами видеонаблюдения реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Ранее сообщалось, что благодаря системам видеонаблюдения в ЯНАО снизился уровень преступности. В общественных местах количество правонарушений сократилось на 25%.