29 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

За жителями Ноябрьска начнут активнее следить

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, камеры наблюдения, видеонаблюдение
В Ноябрьске появилось больше камер видеонаблюдения Фото:

В двух парках Ноябрьска, которые являются одними из самых посещаемых, появилось видеонаблюдение. Всего установили 18 устройств, для их подключения протянули 700 метров оптики. Об этом URA.RU сообщили в ПАО «Ростелеком».

«Новые камеры в местах отдыха ноябрян установлены в рамках модернизации городской системы видеонаблюдения: семь устройств работают в парке „Мать и дитя“, одиннадцать — в сквере „Геологов“. Камеры расположены на специальных стойках по всему периметру зон отдыха», — сообщили в компании.

Также отмечается, что все камеры устойчивы к морозу и могут работать при любом освещении, при этом передавая высококачественное изображение. Проект по оснащению Ноябрьска камерами видеонаблюдения реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Ранее сообщалось, что благодаря системам видеонаблюдения в ЯНАО снизился уровень преступности. В общественных местах количество правонарушений сократилось на 25%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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