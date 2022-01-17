РПЦ отреагировала на урок курганского учителя, отрицавшего Бога

18 января 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь курганской епархии прокомментировал скандал с курганским учителем Фото: Илья Московец © URA.RU Учительнице биологии школы №5 Кургана следует ознакомиться с законом об образовании, согласно которому не допускается пропаганда атеизма. Об этом заявил пресс-секретарь Курганской епархии РПЦ Михаил Насонов. «Атеистическое мировоззрение кого бы то ни было не может оскорбить чувства верующих. Но педагогу желательно ознакомиться со статьей 48 закона „Об образовании в РФ“, которая не допускает пропаганды в стенах общеобразовательного учреждения. Даже если речь идет о модных атеистических взглядах», — сказал Михаил Насонов изданию Daily Storm. По мнению Насонова, на уроках речь должна идти не об оскорблении чувства верующих, а о том, какую роль в формировании русской культуры и государственности сыграла православная церковь. Ранее URA.RU писало, что ученики школы №5 обвинили новую учительницу биологии в оскорблении чувств верующих и высказали претензии к качеству подачи учебного материала. В пресс-службе мэрии Кургана ответили, что слова учителя были неправильно истолкованы. Дети на уроке изучали тему происхождения человека и рассматривали различные теории, в том числе теократическую. После инцидента в образовательных организациях Кургана дополнительно проведут разъяснительную работу с учителями о том, что оскорбления чувств верующих недопустимы. Позже ученики школы №5 Кургана вступились за преподавателя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Учительнице биологии школы №5 Кургана следует ознакомиться с законом об образовании, согласно которому не допускается пропаганда атеизма. Об этом заявил пресс-секретарь Курганской епархии РПЦ Михаил Насонов. «Атеистическое мировоззрение кого бы то ни было не может оскорбить чувства верующих. Но педагогу желательно ознакомиться со статьей 48 закона „Об образовании в РФ“, которая не допускает пропаганды в стенах общеобразовательного учреждения. Даже если речь идет о модных атеистических взглядах», — сказал Михаил Насонов изданию Daily Storm. По мнению Насонова, на уроках речь должна идти не об оскорблении чувства верующих, а о том, какую роль в формировании русской культуры и государственности сыграла православная церковь. Ранее URA.RU писало, что ученики школы №5 обвинили новую учительницу биологии в оскорблении чувств верующих и высказали претензии к качеству подачи учебного материала. В пресс-службе мэрии Кургана ответили, что слова учителя были неправильно истолкованы. Дети на уроке изучали тему происхождения человека и рассматривали различные теории, в том числе теократическую. После инцидента в образовательных организациях Кургана дополнительно проведут разъяснительную работу с учителями о том, что оскорбления чувств верующих недопустимы. Позже ученики школы №5 Кургана вступились за преподавателя.