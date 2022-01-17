17 января 2022
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14 января 2022

РПЦ отреагировала на урок курганского учителя, отрицавшего Бога

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, священник, свечи, молебен, требник
Пресс-секретарь курганской епархии прокомментировал скандал с курганским учителем Фото:

Учительнице биологии школы №5 Кургана следует ознакомиться с законом об образовании, согласно которому не допускается пропаганда атеизма. Об этом заявил пресс-секретарь Курганской епархии РПЦ Михаил Насонов.

«Атеистическое мировоззрение кого бы то ни было не может оскорбить чувства верующих. Но педагогу желательно ознакомиться со статьей 48 закона „Об образовании в РФ“, которая не допускает пропаганды в стенах общеобразовательного учреждения. Даже если речь идет о модных атеистических взглядах», — сказал Михаил Насонов изданию Daily Storm. По мнению Насонова, на уроках речь должна идти не об оскорблении чувства верующих, а о том, какую роль в формировании русской культуры и государственности сыграла православная церковь.

Ранее URA.RU писало, что ученики школы №5 обвинили новую учительницу биологии в оскорблении чувств верующих и высказали претензии к качеству подачи учебного материала. В пресс-службе мэрии Кургана ответили, что слова учителя были неправильно истолкованы. Дети на уроке изучали тему происхождения человека и рассматривали различные теории, в том числе теократическую. После инцидента в образовательных организациях Кургана дополнительно проведут разъяснительную работу с учителями о том, что оскорбления чувств верующих недопустимы. Позже ученики школы №5 Кургана вступились за преподавателя.

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Учительнице биологии школы №5 Кургана следует ознакомиться с законом об образовании, согласно которому не допускается пропаганда атеизма. Об этом заявил пресс-секретарь Курганской епархии РПЦ Михаил Насонов. «Атеистическое мировоззрение кого бы то ни было не может оскорбить чувства верующих. Но педагогу желательно ознакомиться со статьей 48 закона „Об образовании в РФ“, которая не допускает пропаганды в стенах общеобразовательного учреждения. Даже если речь идет о модных атеистических взглядах», — сказал Михаил Насонов изданию Daily Storm. По мнению Насонова, на уроках речь должна идти не об оскорблении чувства верующих, а о том, какую роль в формировании русской культуры и государственности сыграла православная церковь. Ранее URA.RU писало, что ученики школы №5 обвинили новую учительницу биологии в оскорблении чувств верующих и высказали претензии к качеству подачи учебного материала. В пресс-службе мэрии Кургана ответили, что слова учителя были неправильно истолкованы. Дети на уроке изучали тему происхождения человека и рассматривали различные теории, в том числе теократическую. После инцидента в образовательных организациях Кургана дополнительно проведут разъяснительную работу с учителями о том, что оскорбления чувств верующих недопустимы. Позже ученики школы №5 Кургана вступились за преподавателя.
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