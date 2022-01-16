Ученики вступились за курганского учителя, отрицавшего бога

17 января 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Ученики школы №5 поддержали обвиненного в оскорблении чувств верующих учителя биологии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученики школы №5 Кургана вступились за учителя биологии, которую ранее обвинили в оскорблении чувств верующих. Пост в поддержку учителя опубликован в группе «Аноним Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Хотим сказать в защиту учителя биологии! Хотим сказать ей спасибо за знания! Раньше мы биологию не учили, потому предыдущий учитель на нас много кричал и много требовал. Затем пришла новая молодая учительница, которая заинтересовала нас и, самое главное, показала, как можно любить предмет! Конечно, все учителя используют учебники, и наша в том числе! На лишние темы с нами она разговаривать не любит, потому что остается мало времени на урок! А вот мы очень любим поговорить с ней на разные темы, потому что интересно. В общем, наша учительница очень классная и то, что написали раньше — неправда. Мы ее очень любим. Ученики школы 5», — говорится в анонимном сообщении, опубликованном в курганском паблике. Ранее URA.RU писало, что ученики школы №5 обвинили новую учительницу биологии в оскорблении чувств верующих и высказали претензии к качеству подачи учебного материала. В пресс-службе мэрии Кургана ответили, что слова учителя были неправильно истолкованы. Дети на уроке изучали тему происхождения человека и рассматривали различные теории, в том числе теократическую. После инцидента в образовательных организациях Кургана дополнительно проведут разъяснительную работу с учителями о том, что оскорбления чувств верующих недопустимы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ученики школы №5 Кургана вступились за учителя биологии, которую ранее обвинили в оскорблении чувств верующих. Пост в поддержку учителя опубликован в группе «Аноним Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Хотим сказать в защиту учителя биологии! Хотим сказать ей спасибо за знания! Раньше мы биологию не учили, потому предыдущий учитель на нас много кричал и много требовал. Затем пришла новая молодая учительница, которая заинтересовала нас и, самое главное, показала, как можно любить предмет! Конечно, все учителя используют учебники, и наша в том числе! На лишние темы с нами она разговаривать не любит, потому что остается мало времени на урок! А вот мы очень любим поговорить с ней на разные темы, потому что интересно. В общем, наша учительница очень классная и то, что написали раньше — неправда. Мы ее очень любим. Ученики школы 5», — говорится в анонимном сообщении, опубликованном в курганском паблике. Ранее URA.RU писало, что ученики школы №5 обвинили новую учительницу биологии в оскорблении чувств верующих и высказали претензии к качеству подачи учебного материала. В пресс-службе мэрии Кургана ответили, что слова учителя были неправильно истолкованы. Дети на уроке изучали тему происхождения человека и рассматривали различные теории, в том числе теократическую. После инцидента в образовательных организациях Кургана дополнительно проведут разъяснительную работу с учителями о том, что оскорбления чувств верующих недопустимы.