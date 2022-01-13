В Кургане ученики обвинили учителя в оскорблении чувств верующих

Старшеклассники из школы №5 Кургана недовольны работой нового учителя биологии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ученики школы №5 Кургана обвинили новую учительницу биологии в оскорблении чувств верующих и высказали претензии к качеству подачи учебного материала. Пост об этом опубликован в группе «Аноним Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня учительницу, мягко говоря, „занесло“ и она наговорила на статью 148 „оскорбление чувств верующих“. Начала урок с того, что бога нет, мы в него зря верим. [Говорила, что] молитвы — это ерунда. Было крайне неприятно, на душе непонятное тягостное чувство. Все вежливо молчали. Кто-то опустил голову. Даже мы, ученики, не говорим между собой на тему религии и исповедания, и уж тем более не навязываем свою точку зрения, хотя я точно знаю, что в нашем классе есть и православные, и мусульмане, и атеисты. Когда до конца урока оставалось пять минут, она сказала: „Дома сами изучите тему гомеостаз“», — написал ученик школы №5 в курганском паблике.

Автор пишет, что биология — профильный предмет для класса, но ученики не получают знаний на уроках. Новый педагог тратит время на лишнюю информацию о себе — «когда она идет на маникюр, выходит замуж и т. д.». «Мы хотим, чтобы руководство пятой школы хоть как-то повлияло на учителя, чтобы на уроках были только темы по биологии и ничего кроме них», — требует автор поста.

Оперативно получить комментарий директора школы №5 Сергея Корнева не удалось. Заместитель директора Наталья Зуева предположила, что пост писали ученики старших классов корпуса А, и попросила направить информацию на электронный адрес школы для проверки.

Обновлено 14.01.2022 в 19:15:

В пресс-службе администрации Кургана сообщили URA.RU, что учитель не хотела оскорбить ни чьи чувства, ее слова были неправильно истолкованы. «По информации руководителя образовательного учреждения, дети на уроке изучали тему происхождения человека и рассматривали различные теории, в том числе теократическую. По информации департамента соцполитики, дополнительно в образовательных организациях Кургана с педагогами проведут разъяснительную работу о том, что оскорбления чувств верующих недопустимы», — уточнили в пресс-службе мэрии.

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