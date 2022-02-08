08 февраля 2022

В Евросоюзе назвали причину агрессии России против Украины

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Жозеп Боррель: Россия не хочет войны с Украиной Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Члены Евросоюза не считают, что Россия хочет захватить Украину, они полагают, что Путин оказывает влияние на Киев, чтобы сесть за стол переговоров и пересмотреть архитектуру безопасности в Европе. Такого мнения придерживается верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — рассказал Боррель на пресс-конференции в США 8 февраля, трансляцию которой вела онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

Он подчеркнул, что Россия вряд ли планирует напасть на Украину, как Гитлер напал на СССР в 1941 году. По мнению представителя ЕС, «сейчас самый сложный момент с окончания холодной войны». Он подчеркнул, что Евросоюзн, США и НАТО ведут диалог с Россией, приветствовал визит президента Франции в Москву.

Президент России Владимир Путин пообещал главе Франции Эммануэлю Макрону не предпринимать военных действий по отношению к Украине. Кроме того, он согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения учений.

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Члены Евросоюза не считают, что Россия хочет захватить Украину, они полагают, что Путин оказывает влияние на Киев, чтобы сесть за стол переговоров и пересмотреть архитектуру безопасности в Европе. Такого мнения придерживается верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — рассказал Боррель на пресс-конференции в США 8 февраля, трансляцию которой вела онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС. Он подчеркнул, что Россия вряд ли планирует напасть на Украину, как Гитлер напал на СССР в 1941 году. По мнению представителя ЕС, «сейчас самый сложный момент с окончания холодной войны». Он подчеркнул, что Евросоюзн, США и НАТО ведут диалог с Россией, приветствовал визит президента Франции в Москву. Президент России Владимир Путин пообещал главе Франции Эммануэлю Макрону не предпринимать военных действий по отношению к Украине. Кроме того, он согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения учений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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