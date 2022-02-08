В Евросоюзе назвали причину агрессии России против Украины

09 февраля 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель: Россия не хочет войны с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Члены Евросоюза не считают, что Россия хочет захватить Украину, они полагают, что Путин оказывает влияние на Киев, чтобы сесть за стол переговоров и пересмотреть архитектуру безопасности в Европе. Такого мнения придерживается верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — рассказал Боррель на пресс-конференции в США 8 февраля, трансляцию которой вела онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС. Он подчеркнул, что Россия вряд ли планирует напасть на Украину, как Гитлер напал на СССР в 1941 году. По мнению представителя ЕС, «сейчас самый сложный момент с окончания холодной войны». Он подчеркнул, что Евросоюзн, США и НАТО ведут диалог с Россией, приветствовал визит президента Франции в Москву. Президент России Владимир Путин пообещал главе Франции Эммануэлю Макрону не предпринимать военных действий по отношению к Украине. Кроме того, он согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения учений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Члены Евросоюза не считают, что Россия хочет захватить Украину, они полагают, что Путин оказывает влияние на Киев, чтобы сесть за стол переговоров и пересмотреть архитектуру безопасности в Европе. Такого мнения придерживается верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — рассказал Боррель на пресс-конференции в США 8 февраля, трансляцию которой вела онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС. Он подчеркнул, что Россия вряд ли планирует напасть на Украину, как Гитлер напал на СССР в 1941 году. По мнению представителя ЕС, «сейчас самый сложный момент с окончания холодной войны». Он подчеркнул, что Евросоюзн, США и НАТО ведут диалог с Россией, приветствовал визит президента Франции в Москву. Президент России Владимир Путин пообещал главе Франции Эммануэлю Макрону не предпринимать военных действий по отношению к Украине. Кроме того, он согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения учений.