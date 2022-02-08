В Евросоюзе назвали причину агрессии России против Украины

Члены Евросоюза не считают, что Россия хочет захватить Украину, они полагают, что Путин оказывает влияние на Киев, чтобы сесть за стол переговоров и пересмотреть архитектуру безопасности в Европе. Такого мнения придерживается верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — рассказал Боррель на пресс-конференции в США 8 февраля, трансляцию которой вела онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.
Он подчеркнул, что Россия вряд ли планирует напасть на Украину, как Гитлер напал на СССР в 1941 году. По мнению представителя ЕС, «сейчас самый сложный момент с окончания холодной войны». Он подчеркнул, что Евросоюзн, США и НАТО ведут диалог с Россией, приветствовал визит президента Франции в Москву.
Президент России Владимир Путин пообещал главе Франции Эммануэлю Макрону не предпринимать военных действий по отношению к Украине. Кроме того, он согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения учений.
Члены Евросоюза не считают, что Россия хочет захватить Украину, они полагают, что Путин оказывает влияние на Киев, чтобы сесть за стол переговоров и пересмотреть архитектуру безопасности в Европе. Такого мнения придерживается верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — рассказал Боррель на пресс-конференции в США 8 февраля, трансляцию которой вела онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС. Он подчеркнул, что Россия вряд ли планирует напасть на Украину, как Гитлер напал на СССР в 1941 году. По мнению представителя ЕС, «сейчас самый сложный момент с окончания холодной войны». Он подчеркнул, что Евросоюзн, США и НАТО ведут диалог с Россией, приветствовал визит президента Франции в Москву. Президент России Владимир Путин пообещал главе Франции Эммануэлю Макрону не предпринимать военных действий по отношению к Украине. Кроме того, он согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения учений.