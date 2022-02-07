Financial Times: Путин дал обещание Макрону по Украине

08 февраля 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел переговоры с Эммануэлем Макроном Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Война на Украине Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном пообещал не предпринимать новых военный действий в отношении Украины. Об этом сообщила газета Financial Times. «Французские официальные лица заявили, что Владимир Путин перешел к деэскалации украинского кризиса. Он пообещал не предпринимать никаких новых „военных инициатив“ и согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения запланированных учений», — передает Financial Times. Макрон заявил, что Путин заверил его в готовности поговорить о деэскалации, сообщает газета. Встреча президентов прошла 7 февраля в Москве, они обсуждали ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Переговоры длились более пяти часов. Путин заявил на встрече, что США и НАТО проигнорировали озабоченности Москвы по гарантиям безопасности, сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном пообещал не предпринимать новых военный действий в отношении Украины. Об этом сообщила газета Financial Times. «Французские официальные лица заявили, что Владимир Путин перешел к деэскалации украинского кризиса. Он пообещал не предпринимать никаких новых „военных инициатив“ и согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения запланированных учений», — передает Financial Times. Макрон заявил, что Путин заверил его в готовности поговорить о деэскалации, сообщает газета. Встреча президентов прошла 7 февраля в Москве, они обсуждали ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Переговоры длились более пяти часов. Путин заявил на встрече, что США и НАТО проигнорировали озабоченности Москвы по гарантиям безопасности, сообщает RT.