07 февраля 2022

Financial Times: Путин дал обещание Макрону по Украине

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, меркель ангела, макрон эммануэль
Владимир Путин провел переговоры с Эммануэлем Макроном Фото:
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Война на Украине

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном пообещал не предпринимать новых военный действий в отношении Украины. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Французские официальные лица заявили, что Владимир Путин перешел к деэскалации украинского кризиса. Он пообещал не предпринимать никаких новых „военных инициатив“ и согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения запланированных учений», — передает Financial Times. Макрон заявил, что Путин заверил его в готовности поговорить о деэскалации, сообщает газета.

Встреча президентов прошла 7 февраля в Москве, они обсуждали ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Переговоры длились более пяти часов. Путин заявил на встрече, что США и НАТО проигнорировали озабоченности Москвы по гарантиям безопасности, сообщает RT.

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Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном пообещал не предпринимать новых военный действий в отношении Украины. Об этом сообщила газета Financial Times. «Французские официальные лица заявили, что Владимир Путин перешел к деэскалации украинского кризиса. Он пообещал не предпринимать никаких новых „военных инициатив“ и согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения запланированных учений», — передает Financial Times. Макрон заявил, что Путин заверил его в готовности поговорить о деэскалации, сообщает газета. Встреча президентов прошла 7 февраля в Москве, они обсуждали ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Переговоры длились более пяти часов. Путин заявил на встрече, что США и НАТО проигнорировали озабоченности Москвы по гарантиям безопасности, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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