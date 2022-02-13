В середине недели в Тюмень придет потепление

15 и 16 февраля в Тюмени ожидаются снегопады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начиная со среды 16 февраля в Тюмени начнется потепление. Информация об этом размещена на сайте Гидрометеоцентра России. Воздух в областном центре прогреется до -4 градусов.

«С 14 по 15 февраля температура воздуха в Тюмени днем составит от -10 до -12 градусов. Ночью — от -18 до -24 градусов. С 16 по 19 февраля температура воздуха днем — от -6 до -4 градусов, ночью — от -9 до -11 градусов. 15 и 16 февраля ожидается небольшой снег», — сообщают синоптики.

Последний раз в Тюменской области резко холодало в ночь на 11 февраля. Тогда МЧС предупреждало о температуре до -27 градусов.