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В середине недели в Тюмень придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, пешеходный переход, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, зима
15 и 16 февраля в Тюмени ожидаются снегопады Фото:

Начиная со среды 16 февраля в Тюмени начнется потепление. Информация об этом размещена на сайте Гидрометеоцентра России. Воздух в областном центре прогреется до -4 градусов.

«С 14 по 15 февраля температура воздуха в Тюмени днем составит от -10 до -12 градусов. Ночью — от -18 до -24 градусов. С 16 по 19 февраля температура воздуха днем — от -6 до -4 градусов, ночью — от -9 до -11 градусов. 15 и 16 февраля ожидается небольшой снег», — сообщают синоптики.

Последний раз в Тюменской области резко холодало в ночь на 11 февраля. Тогда МЧС предупреждало о температуре до -27 градусов.

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Начиная со среды 16 февраля в Тюмени начнется потепление. Информация об этом размещена на сайте Гидрометеоцентра России. Воздух в областном центре прогреется до -4 градусов. «С 14 по 15 февраля температура воздуха в Тюмени днем составит от -10 до -12 градусов. Ночью — от -18 до -24 градусов. С 16 по 19 февраля температура воздуха днем — от -6 до -4 градусов, ночью — от -9 до -11 градусов. 15 и 16 февраля ожидается небольшой снег», — сообщают синоптики. Последний раз в Тюменской области резко холодало в ночь на 11 февраля. Тогда МЧС предупреждало о температуре до -27 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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