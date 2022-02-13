Курганец жалуется на лекарства, которыми лечат детей в больнице

Курганец пожаловался в соцсети, что пациенты детской больницы имени Красного креста плохо переносят лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской детской больнице выдают детям лекарство, которое вызывает рвоту и ухудшает состояние пациентов. Об этом написал анонимный автор в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте», обращаясь к департаменту здравоохранения региона.

«Прошу обратить внимание департамент здравоохранения, что происходит в больнице Красного Креста. Первое педиатрическое отделение: назначенное маленьким детям лечение вызывает рвоту у детей, ухудшается состояние малышей, родители вынуждены бежать с измученными больными детьми из больницы. На посту либо нет никого, либо идут разборки между персоналом, дежурного врача невозможно дождаться, особенно в выходные», — говорится в анонимном сообщении, опубликованном в курганском паблике.

Ответ на запрос URA.RU в департаменте здравоохранения региона пояснили, что назначение лекарственной терапии в ходе госпитализации осуществляется в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями в рамках Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). «Может иметь место индивидуальная непереносимость лекарственного препарата, которая учитывается лечащим врачом и производится коррекция лечения и при необходимости — замена лекарственного препарата», — отметили в ведомстве. По жалобе на отсутствие медперсонала на посту в депздраве ответили, что медицинская сестра находится в отделении на посту круглосуточно за исключением времени, необходимого для выполнения назначений лечащего врача.

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