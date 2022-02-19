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Сбербанк незаконно удерживал пенсию жителя ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбербанк незаконно удержал пенсию жителя Ноябрьска в 25 тысяч рублей Фото:

Сбербанк незаконно удержал пенсию и единовременную выплату жителя Ноябрьска (ЯНАО) из-за открытого судебно-исполнительного производства. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, судебные приставы уже производили удержания со счета пенсионера для погашения долга.

«Несмотря на то, что судебными приставами-исполнителями уже производятся удержания с заявителя в счет погашения долга в рамках возбужденного исполнительного производства, Сбербанк России, достоверно зная о социальном назначении получаемых пенсионером выплат, полностью удержал денежные средства, начисленные мужчине в качестве пенсии за сентябрь и октябрь 2021 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого, банк удержал единовременную выплату, зачисленную во исполнение Указа Президента РФ. Прокурор внес в Сбербанк представление, по результатам которого удержанные 25 тысяч рублей были возвращены пенсионеру.

Агентство обратилось в Сбербанк и УФСПП по ЯНАО для получения комментариев. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Лабытнанги (ЯНАО) отказывали в выплате пенсии в ямальском отделении ПФР. Женщина подверглась радиационному облучению из-за катастрофы на чернобыльской атомной электростанции. Причиной отказа ПФР в выплате пенсии стало отсутствие подтверждающих документов.

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Сбербанк незаконно удержал пенсию и единовременную выплату жителя Ноябрьска (ЯНАО) из-за открытого судебно-исполнительного производства. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, судебные приставы уже производили удержания со счета пенсионера для погашения долга. «Несмотря на то, что судебными приставами-исполнителями уже производятся удержания с заявителя в счет погашения долга в рамках возбужденного исполнительного производства, Сбербанк России, достоверно зная о социальном назначении получаемых пенсионером выплат, полностью удержал денежные средства, начисленные мужчине в качестве пенсии за сентябрь и октябрь 2021 года», — говорится в сообщении. Помимо этого, банк удержал единовременную выплату, зачисленную во исполнение Указа Президента РФ. Прокурор внес в Сбербанк представление, по результатам которого удержанные 25 тысяч рублей были возвращены пенсионеру. Агентство обратилось в Сбербанк и УФСПП по ЯНАО для получения комментариев. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Лабытнанги (ЯНАО) отказывали в выплате пенсии в ямальском отделении ПФР. Женщина подверглась радиационному облучению из-за катастрофы на чернобыльской атомной электростанции. Причиной отказа ПФР в выплате пенсии стало отсутствие подтверждающих документов.
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