Пострадавшей от катастрофы в Чернобыле отказали в пенсии в ЯНАО

Пенсионерке в ЯНАО не начисляли положенные выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительнице Лабытнанги, которая подверглась радиации из-за катастрофы на чернобыльской атомной электростанции, отказали в выплате пенсии в ямальском отделении ПФР. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Женщина обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по ЯНАО в целях назначения пенсии по старости как лицу, подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. По результатам рассмотрения обращения пенсионным фондом незаконно принято решение об отказе», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что причиной отказа стало отсутствие документов, которые подтверждали право на эту выплату. Прокуратура обратилась в городской суд Лабытнанги, чтобы восстановить законные права женщины на получение пенсии. Иск был удовлетворен.

В отделение ПФР по ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Это не первый случай, когда прокуратура подает в суд на окружной пенсионный фонд. Ранее надзорное ведомство добилось прибавки к пенсии жителя Тазовского района.

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