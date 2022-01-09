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Пострадавшей от катастрофы в Чернобыле отказали в пенсии в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, улица ленина, бабушка, ноябрь, пенсионеры, осень, бабушка с тростью
Пенсионерке в ЯНАО не начисляли положенные выплаты Фото:

Жительнице Лабытнанги, которая подверглась радиации из-за катастрофы на чернобыльской атомной электростанции, отказали в выплате пенсии в ямальском отделении ПФР. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Женщина обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по ЯНАО в целях назначения пенсии по старости как лицу, подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. По результатам рассмотрения обращения пенсионным фондом незаконно принято решение об отказе», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что причиной отказа стало отсутствие документов, которые подтверждали право на эту выплату. Прокуратура обратилась в городской суд Лабытнанги, чтобы восстановить законные права женщины на получение пенсии. Иск был удовлетворен.

В отделение ПФР по ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Это не первый случай, когда прокуратура подает в суд на окружной пенсионный фонд. Ранее надзорное ведомство добилось прибавки к пенсии жителя Тазовского района.

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Жительнице Лабытнанги, которая подверглась радиации из-за катастрофы на чернобыльской атомной электростанции, отказали в выплате пенсии в ямальском отделении ПФР. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Женщина обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по ЯНАО в целях назначения пенсии по старости как лицу, подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. По результатам рассмотрения обращения пенсионным фондом незаконно принято решение об отказе», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что причиной отказа стало отсутствие документов, которые подтверждали право на эту выплату. Прокуратура обратилась в городской суд Лабытнанги, чтобы восстановить законные права женщины на получение пенсии. Иск был удовлетворен. В отделение ПФР по ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен. Это не первый случай, когда прокуратура подает в суд на окружной пенсионный фонд. Ранее надзорное ведомство добилось прибавки к пенсии жителя Тазовского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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