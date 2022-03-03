ТАСС: Украина заявила о переносе места переговоров с РФ

Пока неизвестно, где будет проходить переговоры между РФ и Украиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Переговоры между Украиной и Россией состоятся, однако не в Беловежской пуще в Белоруссии. Об этом заявил представитель украинской делегации Давид Арахамия, пишет ТАСС .

«Информация о переговорах в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже», — написал он в Facebook.

Известно, что российская делегация уже прибыла в Беловежскую пущу. Там планировалось провести второй раунд переговоров с Киевом. Глава делегации Владимир Мединский по прибытии доложил, что российская сторона ждет украинскую сторону на встречу 3 марта. По его словам, место для переговоров представители стран выбирали совместно. МИД Белоруссии сообщил, что участников второго раунда переговоров в Беловежской пуще примет «Домик охотника».

Изначально переговоры должны были состояться 2 марта, но этого не произошло. Этим же вечером Мединский сообщил, что делегация РФ прибыла в Беловежскую пущу в Белоруссии. По его словам, так украинской стороне будет удобно, поскольку они должны были заезжать через Польшу.

Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась в четверг 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам