Лавров заявил о попытках сорвать «Интервидение»

Музыкальный конкурс «Интервидение» пытались сорвать несокльько раз. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, несмотря на давление, мероприятие прошло успешно.
«Были серьезные попытки сорвать „Интервидение“ путем давления на ряд участников конкурса, они провалились», — отметил Лавров в эфире Первого канала. Он заявил, что неподдельный интерес к «Интервидению» проявили западные журналисты и артисты, что в РФ приветствуют.
В ночь на 21 сентября 2025 года в Москве прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение», объединивший исполнителей из 23 государств. Масштабное событие состоялось на сцене Live Arena и транслировалось онлайн для тысяч зрителей.
По итогам голосования победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук, передает VSE42.ru. Как заявил певец, он отправит часть своего выигрыша на благотворительность в России. Подробнее о том, как в мире отреагировали на «Интервидение», которое должно сформировать новый культурный центр, — в материале URA.RU.
От участия в конкурсе отказалась представительница от США. Певица Vassy не смогла приеать из-за давления со стороны властей Австралии. Она расстроилась из-за невозможности выступить.
Российский же исполнитель Ярослав Дронов, появившись на сцене, поразил публику заявлением, попросив не оценивать его. Его коллега по цеху, певица Ольга Бузова разразилась негодованием, заявив, что могла бы показать более яркое выступление, передает Pravda.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.