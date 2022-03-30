30 марта 2022

Как в Перми записать ребенка в школу без лишних проблем. Инструкция для родителей

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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, егэ, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, огэ
Заявление в школу не по месту жительства можно подать с 6 июля Фото:

В Перми уже с 1 апреля могут подать заявление на прием в школу своих детей по месту прописки. С 6 июля возможно сделать заявление на прием в любое другое образовательное учреждение.

Одними из первых зачисляют детей, обладающих преимущественным, внеочередным или первоочередным правом. Дети, попадающие под такие категории:

  • Преимущественным правом поступления обладают дети, братья и сестры которых уже обучаются в данном образовательном учреждении;
  • Внеочередным правом обладают дети прокуроров, судей и сотрудников СК (только для школ-интернатов);
  • Первоочередным правом обладают дети сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы РФ, дети пожарных, таможенников, военнослужащих.

Все эти группы могут подать заявление с 1 апреля до 30 июня. Для этого достаточно заполнить электронную форму на сайте образовательного учреждения или отправить оригиналы почтой. После этого в течение двух дней необходимо принести в школу оригиналы документов.

Прием на свободные места в школах не по месту прописки стартует 6 июля в 12 часов. Приниматься дети будут в порядке очереди, с учетом даты и времени подачи заявления. Поэтому рекомендуется к 12:00 6 июля уже иметь заполненную форму на сайте и отправить ровно во время начала приема. Также можно подать заявление онлайн, это наиболее быстрый способ. Если у вас возникли проблемы с записью ребенка в школу — обращайтесь в следующие структуры:

  • Департамент образования администрации Перми (телефоны районных отделов можно найти тут.
  • Департамент образования администрации г. Перми (горячая линия +7 (342) 212-70-50). Группа «ВКонтакте».
  • Министерство образования и науки Пермского края (+7 (342) 217-79-33). Группа «ВКонтакте».

Прием детей в школы будет происходить в два этапа
Какие документы нужны?
Какими способами можно подать документы?
У кого есть преимущественное право на прием детей в школу
Куда обращаться, если возникли проблемы с записью ребенка

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В Перми уже с 1 апреля могут подать заявление на прием в школу своих детей по месту прописки. С 6 июля возможно сделать заявление на прием в любое другое образовательное учреждение. Одними из первых зачисляют детей, обладающих преимущественным, внеочередным или первоочередным правом. Дети, попадающие под такие категории: Все эти группы могут подать заявление с 1 апреля до 30 июня. Для этого достаточно заполнить электронную форму на сайте образовательного учреждения или отправить оригиналы почтой. После этого в течение двух дней необходимо принести в школу оригиналы документов. Прием на свободные места в школах не по месту прописки стартует 6 июля в 12 часов. Приниматься дети будут в порядке очереди, с учетом даты и времени подачи заявления. Поэтому рекомендуется к 12:00 6 июля уже иметь заполненную форму на сайте и отправить ровно во время начала приема. Также можно подать заявление онлайн, это наиболее быстрый способ. Если у вас возникли проблемы с записью ребенка в школу — обращайтесь в следующие структуры:
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