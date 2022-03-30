Заявление в школу не по месту жительства можно подать с 6 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми уже с 1 апреля могут подать заявление на прием в школу своих детей по месту прописки. С 6 июля возможно сделать заявление на прием в любое другое образовательное учреждение.

Одними из первых зачисляют детей, обладающих преимущественным, внеочередным или первоочередным правом. Дети, попадающие под такие категории:

Преимущественным правом поступления обладают дети, братья и сестры которых уже обучаются в данном образовательном учреждении;

Внеочередным правом обладают дети прокуроров, судей и сотрудников СК (только для школ-интернатов);

Первоочередным правом обладают дети сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы РФ, дети пожарных, таможенников, военнослужащих.

Все эти группы могут подать заявление с 1 апреля до 30 июня. Для этого достаточно заполнить электронную форму на сайте образовательного учреждения или отправить оригиналы почтой. После этого в течение двух дней необходимо принести в школу оригиналы документов.

Прием на свободные места в школах не по месту прописки стартует 6 июля в 12 часов. Приниматься дети будут в порядке очереди, с учетом даты и времени подачи заявления. Поэтому рекомендуется к 12:00 6 июля уже иметь заполненную форму на сайте и отправить ровно во время начала приема. Также можно подать заявление онлайн, это наиболее быстрый способ. Если у вас возникли проблемы с записью ребенка в школу — обращайтесь в следующие структуры:

Департамент образования администрации Перми (телефоны районных отделов можно найти тут .

. Департамент образования администрации г. Перми (горячая линия +7 (342) 212-70-50). Группа «ВКонтакте» .

. Министерство образования и науки Пермского края (+7 (342) 217-79-33). Группа «ВКонтакте» .

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