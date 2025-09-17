Полтора года в СИЗО: что известно об уголовном деле экс-начальника пермской ИК-37 Ильи Асламова

Чусовской городской суд выпустил экс-начальника ИК-37 Илью Асламова из СИЗО. Он будет находиться под домашним арестом. В СИЗО бывший сотрудник краевого ГУФСИН провел полтора года. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере от осужденного Руслана Алиева. URA.RU собрало воедино все, что известно об уголовном деле полковника Асламова.
Личность
Илья Асламов долгие годы работал в ГУФСИН по Пермскому краю. Он работал в разных колониях. Уходил на пенсию. Позже вернулся руководить колонией № 37 в Чусовом. Имеет звание полковника внутренней службы.
Задержание
Следователи пришли к Асламову 18 марта 2024 года. Его обвинили в покушении на получение взятки и доставили в Пермь. Спустя сутки Свердловский район суд отправил полковника в СИЗО. Позже следствие переквалифицировало обвинение и в итоге Асламова судят уже за получение взятки. Вместе с Асламовым был задержан предприниматель Олег Попов. Он также был помещен в следственный изолятор.
Взятку дал осужденный
Летом 2023 года в социальных сетях было опубликовано видео, на котором осужденный, отбывающий наказание в ИК-37 Руслан Алиев, обвинил руководство колонии в вымогательстве денег. Именно его показания легли в основу уголовного дела в отношении Асламова. Алиев утверждал, что был вынужден построить на территории колонии кафе за свой счет. Также он якобы передал руководству колонии дорогие часы и покупал продукты для этого кафе.
Первое рассмотрение дела Асламова
Расследование уголовного дела Ильи Асламова заняло год. Материалы были направлены в Чусовской городской суд. На первом же заседании выяснилось, что следователь по делу полковника Ринат Кильдебаев допустил ряд существенных ошибок. В частности, обвинительное заключение, которое он вручил Асламову и Попову отличалось от того, что было направлено в суд. После того как Кильдебаева допросили в суде, дело было возвращено в прокуратуру, а позже на дополнительное следствие.
Повторное рассмотрение уголовного дела
После исправления ошибок дело Попова и Асламова вновь поступило в Чусовской городской суд. Первое заседание состоялось 21 августа. В сентябре Асламова и Попова отпустили из СИЗО, где оба находились полтора года. Им назначен домашний арест.
Позиция подсудимых
Оба обвиняемых и Олег Попов, и Илья Асламов не признают своей вины. Они утверждают, что взятки не было.
