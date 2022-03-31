Школьникам приходится идти пешком из-за того, что их автобус не может проехать по аварийному мосту (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области школьникам из деревни Суханово Кургапольского района приходится идти пешком два километра до образовательного учреждения из-за аварийного моста, по которому не может проехать автобус. Данная информация была размещена 1 апреля на сайте Общероссийского народного фронта.

«От школы до моста — два километра. До самого аварийного сооружения детей подвозит автобус, а дальше они идут пешком, так как мост не может выдержать загруженную машину. Но некоторые жители все же решаются по нему проехать на легковых автомобилях, ведь это единственный способ выехать из деревни во все направления», — указано в сообщении.

На место выехали сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Курганской области Ольга Баланчук и уполномоченная по правам ребенка в регионе Алена Лопатина. Местная жительница сообщила им, что мост находится в таком состоянии с 2013 года. Она отметила, что власти обещают провести капремонт моста шесть лет, но за это время только два раза его подлатали. Лопатина и представители ОНФ направили запросы в профильные ведомства.

В 2019 году школьников в село Белоярское Щучанского района возили по аварийному мосту. Капремонт моста завершился в июне 2021 года.

По мосту в Каргапольском районе не могут проехать автобусы Фото: сайт Общероссийского народного фронта