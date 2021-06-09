Открыли курганский мост, по которому боялись возить школьников

Курганских школьников возили в школу с пересадкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Щучанском районе (с. Белоярское) после капремонта открыли мост через реку Миасс. Его обещали открыть еще в 2020 году после скандальной истории с перевозкой школьников по разваливающемуся сооружению. Информацию об открытии моста сообщает официальный telegram-канал правительства региона.

«Белоярский мост обеспечивает сообщение между населенными пунктами Щучанского района. И окончания ремонта моста с нетерпением ждали не только жители села Белоярское, но и всей округи. Право проехать первыми по обновленному мосту было предоставлено детям — а точнее школьному автобусу», — указано в сообщении.

URA.RU в 2019 году писало, что школьников в село Белоярское Щучанского района Курганской области возят по аварийному мосту. Дорога идет через реку Миасс. Родители школьников обращались к правозащитникам. Власти комментировали, что текущий ремонт был сделан в октябре 2019 года, капремонт моста был запланирован на 2020 год.