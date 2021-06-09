09 июня 2021

Открыли курганский мост, по которому боялись возить школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция Введенское. Курган, автобус дети, автобус для детей
Курганских школьников возили в школу с пересадкой Фото:

В Щучанском районе (с. Белоярское) после капремонта открыли мост через реку Миасс. Его обещали открыть еще в 2020 году после скандальной истории с перевозкой школьников по разваливающемуся сооружению. Информацию об открытии моста сообщает официальный telegram-канал правительства региона.

«Белоярский мост обеспечивает сообщение между населенными пунктами Щучанского района. И окончания ремонта моста с нетерпением ждали не только жители села Белоярское, но и всей округи. Право проехать первыми по обновленному мосту было предоставлено детям — а точнее школьному автобусу», — указано в сообщении.

URA.RU в 2019 году писало, что школьников в село Белоярское Щучанского района Курганской области возят по аварийному мосту. Дорога идет через реку Миасс. Родители школьников обращались к правозащитникам. Власти комментировали, что текущий ремонт был сделан в октябре 2019 года, капремонт моста был запланирован на 2020 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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