В Кургане затягивается пересмотр дела бывшего замгубернатора

В курганском суде рассматривают апелляцию по делу бывшего замгубернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд перенес слушание апелляции по делу экс-замгубернатора Сергея Пугина, обвиняемого в коррупции. 6 апреля на судебном заседании заслушали ходатайства защиты и дополнительно опросили свидетеля. Судебные прения было решено отложить еще на неделю, передает журналист URA.RU.

В суде состоялось заседание по апелляционному делу бывшего замгубернатора Пугина, а также экс-руководителя администрации Шадринского района Владимира Осокина и его заместителя Вячеслава Рознина. Ранее [16 марта] слушание перенесли из-за невозможности присутствия на нем одного из адвокатов. Вынести решение не удалось и в этот раз. «Судебная коллегия после совещания пришла к решению отложить судебное заседание для подготовки к прениям и назначить следующее заседание на 13 апреля 2022 года», — говорится в решении суда.

В ходе заседания Пугин ходатайствовал о рассмотрении четырех аспектов суда первой инстанции, которые посчитал неисследованными. Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Также защита Пугина пригласила на заседание замдиректора департамента АПК Курганской области Юрия Михеева. Адвокат Олеся Бортникова в качестве обоснования необходимости его повторных показаний сообщила, что свидетельства были искажены во время суда первой инстанции. После показаний Михеева представитель обвинения предложил перенести заседание вследствие новых обстоятельств для подготовки к прениям.

Пугина задержали в апреле 2020 года сотрудники областных УФСБ и СУ СК. В ноябре 2021 года городской суд признал Пугина, Осокина и Рознина виновными в злоупотреблении служебными полномочиями при приемке и оплате строительных работ соцобъектов в Шадринском районе. Также Пугин был признан виновным в получении взятки от руководителя подрядчика, ООО «Мультипласт», Михаила Третьякова. Бывшего замгубернатора приговорили к 8 годам лишения свободы и крупному штрафу. Осокин и Рознин получили наказание в виде 3,5 и 2,5 года колонии соответственно.

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