Курганского экс-замгубернатора отправили в колонию

Сергея Пугина признали виновным в коррупционных преступлениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина приговорили к восьми годам лишения свободы. Курганский городской суд признал экс-чиновника виновным в злоупотреблении полномочиями и получении одной взятки из четырех, передает из зала суда корреспондент URA.RU.

«Назначить наказание путем частичного сложения наказаний 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. И штрафом более миллиона рублей. Время содержания под стражей Пугина зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за 1,5 дня в колонии общего режима», — огласил приговор судья Владимир Максимов.

У Пугина также конфисковали сумму соответствующую взятке (98 тысяч рублей). Под арестом остался автомобиль, принадлежащей супруге осужденного. При этом арест с квартиры, взятой в ипотеку, судья снял. В суде удалось доказать одну взятку, полученную Пугиным в виде забора. Три денежных взятки суд признал недоказанными. При этом департамент АПК не является потерпевшей стороной, в таком статусе осталась только администрация Шадринского района.

Пугина задержали в апреле 2020 года сотрудники областных УФСБ и СУ СК. Экс-чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями при приемке и оплате не выполненных работ по строительству объектов в Шадринском районе и получении взяток от представителя подрядчика — компании «Мультипласт» Михаила Третьякова, который также стал фигурантом уголовного дела. В конце сентября прокурор Алексей Киселев попросил суд признать Пугина виновным и приговорить его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в три миллиона рублей.