Жители микрорайона Теплый стан в Кургане остались без автобусов из-за аварийной дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские перевозчики отказались заезжать в микрорайон Теплый стан из-за бездорожья. Жители поселка, в том числе и дети вынуждены ходить 1,5 км по распутице до ближайшей остановки, рассказали местные жители URA.RU.

«Перевозчики отказались заезжать в поселок Теплый стан, так как дорога признана аварийной. Я живу в поселке с 2013 года, каждый год весной и осенью по дороге невозможно проехать. Дети наши ходят пешком по бездорожью 1,5 км до первой остановки, чтобы доехать до школы. Пешеходных дорожек нет. Местные автомобилисты ломают машины. От администрации все эти годы мы получаем отписки, что денег на ремонт нет», — рассказала жительница поселка Теплый стан URA.RU.

По словам собеседницы, жители Теплого стана обратились в прокуратуру Курганской области с просьбой содействовать решению проблемы. В ведомстве сообщили, что обращение перенаправлено в прокуратуру города Кургана. «Ждем ответ из прокуратуры. Мы находимся в черте города, проходимость дороги должна обеспечить администрация Кургана. Это центральная улица поселка, проулки мы уже давно чистим за свой счет», — отмечает она.

В пресс-службе администрации Кургана URA.RU ответили, что дорога в микрорайоне Теплый стан находится в грунтовом покрытии. «Чтобы поддерживать ее в проезжем состоянии, каждый год ее подсыпают вторичным материалом и выполняют ремонтное профилирование. Сейчас дорога еще окончательно не просохла после схода снега. До конца апреля ее прогрейдируют и приведут в нормативное состояние. Все установленные расписанием рейсы до микрорайона Теплый стан выполняются автобусами в полном объеме», — рассказали в мэрии.

Автобусы отказались заезжать в микрорайон Теплый стан Кургана из-за аварийной дороги. Жители, в том числе дети идут 1,5 км до ближайшей остановки фото: читатели URA.RU

Дорогу в микрорайоне Теплый стан, по словам местных жителей, ГИБДД признала авариной. Но капитального ремонта дороги курганцы не могут добиться несколько лет фото: читатели URA.RU

Жители Теплого стана вынуждены ходить пешком до первой остановки 1,5 км, автомобилисты терпят убытки на ремонтах авто фото: читатели URA.RU

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