Тюменский вуз будет готовить офицеров для Минобороны РФ

В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) будет создан учебный военный центр подготовки офицерских кадров для ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Вопрос создания учебного военного центра при Тюменском индустриальном университете проработан Управлением ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации совместно с Главным управлением кадров Минобороны России», — об этом рассказал начальник управления, полковник Владимир Демиров. Его слова приводит официальный сайт университета.
Демиров отметил, что Министерство обороны РФ заинтересовано в подготовке военных специалистов службы горючего и смазочных материалов в одном из ведущих вузов страны нефтегазового профиля. Планируется организовать обучение не раньше 2024 года.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр обороны Сергей Шойгу заявили о необходимости развивать военное обучение в России в рамках соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина. Они отметили, что это позволит обеспечить безопасность страны.
В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) будет создан учебный военный центр подготовки офицерских кадров для ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Вопрос создания учебного военного центра при Тюменском индустриальном университете проработан Управлением ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации совместно с Главным управлением кадров Минобороны России», — об этом рассказал начальник управления, полковник Владимир Демиров. Его слова приводит официальный сайт университета. Демиров отметил, что Министерство обороны РФ заинтересовано в подготовке военных специалистов службы горючего и смазочных материалов в одном из ведущих вузов страны нефтегазового профиля. Планируется организовать обучение не раньше 2024 года. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр обороны Сергей Шойгу заявили о необходимости развивать военное обучение в России в рамках соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина. Они отметили, что это позволит обеспечить безопасность страны.