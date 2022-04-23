23 апреля 2022
22 апреля 2022
21 апреля 2022

Тюменский вуз будет готовить офицеров для Минобороны РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, построение, военные, солдаты, военная форма, полевая форма
В ТИУ появится военный центр для подготовки офицерских кадров Фото:

В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) будет создан учебный военный центр подготовки офицерских кадров для ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Вопрос создания учебного военного центра при Тюменском индустриальном университете проработан Управлением ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации совместно с Главным управлением кадров Минобороны России», — об этом рассказал начальник управления, полковник Владимир Демиров. Его слова приводит официальный сайт университета.

Демиров отметил, что Министерство обороны РФ заинтересовано в подготовке военных специалистов службы горючего и смазочных материалов в одном из ведущих вузов страны нефтегазового профиля. Планируется организовать обучение не раньше 2024 года.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр обороны Сергей Шойгу заявили о необходимости развивать военное обучение в России в рамках соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина. Они отметили, что это позволит обеспечить безопасность страны.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) будет создан учебный военный центр подготовки офицерских кадров для ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Вопрос создания учебного военного центра при Тюменском индустриальном университете проработан Управлением ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации совместно с Главным управлением кадров Минобороны России», — об этом рассказал начальник управления, полковник Владимир Демиров. Его слова приводит официальный сайт университета. Демиров отметил, что Министерство обороны РФ заинтересовано в подготовке военных специалистов службы горючего и смазочных материалов в одном из ведущих вузов страны нефтегазового профиля. Планируется организовать обучение не раньше 2024 года. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр обороны Сергей Шойгу заявили о необходимости развивать военное обучение в России в рамках соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина. Они отметили, что это позволит обеспечить безопасность страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...