Тюменский вуз будет готовить офицеров для Минобороны РФ

В ТИУ появится военный центр для подготовки офицерских кадров Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) будет создан учебный военный центр подготовки офицерских кадров для ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Вопрос создания учебного военного центра при Тюменском индустриальном университете проработан Управлением ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации совместно с Главным управлением кадров Минобороны России», — об этом рассказал начальник управления, полковник Владимир Демиров. Его слова приводит официальный сайт университета.

Демиров отметил, что Министерство обороны РФ заинтересовано в подготовке военных специалистов службы горючего и смазочных материалов в одном из ведущих вузов страны нефтегазового профиля. Планируется организовать обучение не раньше 2024 года.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр обороны Сергей Шойгу заявили о необходимости развивать военное обучение в России в рамках соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина. Они отметили, что это позволит обеспечить безопасность страны.