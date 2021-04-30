Шойгу и Фальков договорились вместе выполнить поручение Путина

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и министр обороны РФ Сергей Шойгу заявили о необходимости развивать военное обучение в России в рамках соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Важно продолжить контакты министерства обороны и высшей школы по расширению доступности военного обучения для студенческой молодежи», — приводит слова Шойгу пресс-служба ведомства на встрече с Фальковым. Глава Минобороны отметил, что благодаря военному обучению качество образования российских студентов улучшается.
Фальков оценил важность военного обучения в РФ. «Мы рассматриваем воспитание как неотъемлемую часть образования и видим, какой вклад в него вносит деятельность военных учебных центров», — цитирует пресс-служба Минобрнауки главу министерства. Он отметил, что военное обучение студентов позволяет обеспечить безопасность России.
«Подразделения военной подготовки вузов уже сегодня стали форпостом военно-патриотического и физического воспитания студентов», — добавил Шойгу. Он отметил, что российские студенты заинтересованы в участии в патриотических акциях.
Также на этой встрече Шойгу и Фальков подписали соглашение о взаимодействии между Русским географическим обществом и Минобрнауки. Целью станет популяризация географии в вузах и научных организациях, а также повышение соответствующего образования.
Встреча глав ведомств произошла в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот». Фальков отметил, что Путин поручил сделать военное образование российских студентов более доступным. Глава Минобрнауки добавил, что для этого в России разрабатывается соответствующая документация.
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