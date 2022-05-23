23 мая 2022

В Кургане назвали самых богатых руководителей в мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание правительства. Курган, мэрия кургана, администрация города кургана
Руководители департаментов мэрии Кургана опубликовали доходы за прошлый год Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Директор департамента экономического развития администрации Кургана Александр Кондратов стал самым богатым руководителем в мэрии. Он уступает только главе города Елене Ситниковой. По итогам прошлого года он указал доход в 3,4 млн рублей. Информация о доходах городских чиновников размещена на официальном сайте мэрии.

«Общая сумма декларированного дохода за 2021 год — 3 426 232 руб. <…> Учтен доход от продажи квартиры — 2 200 000», — говорится в опубликованной декларации. Также учтены доходы от банковских вкладов, педагогической деятельности, компенсация за неиспользуемый отпуск с прошлого места работы и выплаты по больничным.

Далее идет руководитель департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин. За прошлый год чиновник указал доход в 2,02 млн рублей. Врио директора департамента соцполитики Ирина Паскевич, руководитель департамента развития городского хозяйства Алексей Плешков и директор департамента ЖКХ Роман Медведев по итогам прошлого года задекларировали примерно равную сумму доходов — 1,3 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что по итогам прошлого года мэр Кургана Елена Ситникова отчиталась о доходах в 3,9 млн рублей. Ее первый заместитель Павел Каргаполов задекларировал 2,8 млн рублей дохода.

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Директор департамента экономического развития администрации Кургана Александр Кондратов стал самым богатым руководителем в мэрии. Он уступает только главе города Елене Ситниковой. По итогам прошлого года он указал доход в 3,4 млн рублей. Информация о доходах городских чиновников размещена на официальном сайте мэрии. «Общая сумма декларированного дохода за 2021 год — 3 426 232 руб. <…> Учтен доход от продажи квартиры — 2 200 000», — говорится в опубликованной декларации. Также учтены доходы от банковских вкладов, педагогической деятельности, компенсация за неиспользуемый отпуск с прошлого места работы и выплаты по больничным. Далее идет руководитель департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин. За прошлый год чиновник указал доход в 2,02 млн рублей. Врио директора департамента соцполитики Ирина Паскевич, руководитель департамента развития городского хозяйства Алексей Плешков и директор департамента ЖКХ Роман Медведев по итогам прошлого года задекларировали примерно равную сумму доходов — 1,3 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что по итогам прошлого года мэр Кургана Елена Ситникова отчиталась о доходах в 3,9 млн рублей. Ее первый заместитель Павел Каргаполов задекларировал 2,8 млн рублей дохода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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