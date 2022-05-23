В Кургане назвали самых богатых руководителей в мэрии

Руководители департаментов мэрии Кургана опубликовали доходы за прошлый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Директор департамента экономического развития администрации Кургана Александр Кондратов стал самым богатым руководителем в мэрии. Он уступает только главе города Елене Ситниковой. По итогам прошлого года он указал доход в 3,4 млн рублей. Информация о доходах городских чиновников размещена на официальном сайте мэрии.

«Общая сумма декларированного дохода за 2021 год — 3 426 232 руб. <…> Учтен доход от продажи квартиры — 2 200 000», — говорится в опубликованной декларации. Также учтены доходы от банковских вкладов, педагогической деятельности, компенсация за неиспользуемый отпуск с прошлого места работы и выплаты по больничным.

Далее идет руководитель департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин. За прошлый год чиновник указал доход в 2,02 млн рублей. Врио директора департамента соцполитики Ирина Паскевич, руководитель департамента развития городского хозяйства Алексей Плешков и директор департамента ЖКХ Роман Медведев по итогам прошлого года задекларировали примерно равную сумму доходов — 1,3 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что по итогам прошлого года мэр Кургана Елена Ситникова отчиталась о доходах в 3,9 млн рублей. Ее первый заместитель Павел Каргаполов задекларировал 2,8 млн рублей дохода.