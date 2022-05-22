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Мэр Кургана оказалась в разы богаче мужа

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Заседание городской думы. Курган , ситникова елена
Глава Кургана Елена Ситникова отчиталась о доходах в 3,9 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Мэр Кургана Елена Ситникова по итогам прошлого года отчиталась о 3,9 млн рублей дохода. Это в 2,6 раза больше, чем у ее супруга. Налоговые декларации чиновников городской администрации членов их семей опубликованы на официальном сайте муниципалитета.

«Глава города Кургана Ситникова Е.В. Общая сумма годового дохода — 3 930 040 рублей. Учтены доходы по основному месту работы (в том числе с налогом на доходы физических лиц) — 1 896 300, по предыдущему месту работу (денежная компенсация за неиспользованный отпуск, налог на доходы физических лиц) — 1 758 739, доход от продажи легкового автомобиля — 265 000, единовременная выплата семьям, имеющим детей в соответствии с указом президента РФ — 10 000», — указано в опубликованной налоговой декларации. В собственности главы Кургана есть земельный участок площадью 1 443 кв.м и две квартиры.

Доход ее супруга в 2021 году составил 1,5 млн рублей. Учтены доходы по основному месту работы, от продажи недвижимости и пособие по временной нетрудоспособности.

URA.RU сообщало, что в 2020 году доход Ситниковой, тогда еще врио главы города, составил 3,528 млн рублей. Тогда в собственности у нее была одна квартира на 62,9 кв.м и машина Mitsubishi Colt. Ее муж отчитывался о доходах в 642 тысячи рублей.

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Мэр Кургана Елена Ситникова по итогам прошлого года отчиталась о 3,9 млн рублей дохода. Это в 2,6 раза больше, чем у ее супруга. Налоговые декларации чиновников городской администрации членов их семей опубликованы на официальном сайте муниципалитета. «Глава города Кургана Ситникова Е.В. Общая сумма годового дохода — 3 930 040 рублей. Учтены доходы по основному месту работы (в том числе с налогом на доходы физических лиц) — 1 896 300, по предыдущему месту работу (денежная компенсация за неиспользованный отпуск, налог на доходы физических лиц) — 1 758 739, доход от продажи легкового автомобиля — 265 000, единовременная выплата семьям, имеющим детей в соответствии с указом президента РФ — 10 000», — указано в опубликованной налоговой декларации. В собственности главы Кургана есть земельный участок площадью 1 443 кв.м и две квартиры. Доход ее супруга в 2021 году составил 1,5 млн рублей. Учтены доходы по основному месту работы, от продажи недвижимости и пособие по временной нетрудоспособности. URA.RU сообщало, что в 2020 году доход Ситниковой, тогда еще врио главы города, составил 3,528 млн рублей. Тогда в собственности у нее была одна квартира на 62,9 кв.м и машина Mitsubishi Colt. Ее муж отчитывался о доходах в 642 тысячи рублей.
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