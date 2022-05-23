Экс-помощник губернатора Шумкова раскрыл источники доходов

Первый замглавы Кургана Павел Каргаполов отчитался о доходах за 2021 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов по итогам 2021 года задекларировал доход в 2,8 млн рублей. Учтены налоги, доход с предыдущего места работы (Каргаполов был помощником губернатора Курганской области Вадима Шумкова) и компенсация за отпуск. Декларации чиновников мэрии опубликованы на официальном сайте муниципалитета.

«Каргаполов П.А. Общая сумма декларированного дохода за 2021 год — 2 811 952 рублей. Учтены доходы по основному месту работы (в том числе налог на доходы физических лиц) — 23 495, доход по предыдущему месту работу (компенсация за неиспользованный отпуск, налог на доходы физических лиц) — 2 788 450, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях — 7,27 руб.», — указано в опубликованном документе. Каргаполов владеет земельным участком (981 кв.м), жилым домом (185,1 кв.м) и квартирой (44,8 кв.м).

Занимая должность помощника губернатора, Каргаполов отчитывался о доходе в 1,9 млн рублей, указано в декларации сотрудников правительства за 2020 год. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

URA.RU сообщало, что в декабре 2021 года Каргаполов был назначен временно исполняющим обязанности первого замглавы Кургана. В феврале его официально утвердили на этой должности. В правительстве области он работал на различных должностях — в управлении государственной службы и кадров, отделе по профилактике коррупционных правонарушений, отделе протокола губернатора. При губернаторе Шумкове он в статусе помощника губернатора стал руководить контрольным управлением.

Ранее о доходах за прошлый год отчиталась глава города Елена Ситникова. На сайте регионального правительства опубликованы налоговые декларации заместителей губернатора и директоров департаментов.