В Тюмени водитель такси Maxim обматерил беременную пассажирку. «Ты не женщина!». Видео

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Такси Максим. Курган , такси максим
Сотрудник курганской службы такси обматерил пассажирку в Тюмени Фото:

Сотрудник такси «Максим» (компания родом из Кургана) многократно оскорбил беременную пассажирку, за то, что она высказала ему претензии. Видео инцидента девушка разместила в социальных сетях.

«25 мая по дороге на работу мне „посчастливилось“ встретить ужасное хамло в лице водителя такси „Максим“. На мой вопрос „Зачем вы мне так часто звонили?“, на меня посыпались оскорбления. На просьбу перестать, так как я нахожусь в положении, он оглядел меня с ног до головы, и выдал „Ты не женщина! Ты себя вообще видела? Ты ****** (крайне неприятный человек — прим. URA.RU)“», — написала девушка в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, приложенном к посту, запечатлено общение водителя и пассажирки. Мужчина неоднократно оскорбляет клиентку, и угрожает ей судом за съемку.

Как сообщила автор поста, она несколько раз пожаловалась на поведение водителя в такси «Максим», но ответа так и не дождалась. На звонки URA.RU в тюменском офисе компании не ответили. Телефон пресс-службы в Кургане оказался недоступен.

Ранее URA.RU писало, что тюменские таксисты придумали схему, с помощью которой можно обойти запрет на работу для водителей, судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления. Вместо себя таксисты будут официально оформлять подставных лиц.

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Сотрудник такси «Максим» (компания родом из Кургана) многократно оскорбил беременную пассажирку, за то, что она высказала ему претензии. Видео инцидента девушка разместила в социальных сетях. «25 мая по дороге на работу мне „посчастливилось“ встретить ужасное хамло в лице водителя такси „Максим“. На мой вопрос „Зачем вы мне так часто звонили?“, на меня посыпались оскорбления. На просьбу перестать, так как я нахожусь в положении, он оглядел меня с ног до головы, и выдал „Ты не женщина! Ты себя вообще видела? Ты ****** (крайне неприятный человек — прим. URA.RU)“», — написала девушка в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, приложенном к посту, запечатлено общение водителя и пассажирки. Мужчина неоднократно оскорбляет клиентку, и угрожает ей судом за съемку. Как сообщила автор поста, она несколько раз пожаловалась на поведение водителя в такси «Максим», но ответа так и не дождалась. На звонки URA.RU в тюменском офисе компании не ответили. Телефон пресс-службы в Кургане оказался недоступен. Ранее URA.RU писало, что тюменские таксисты придумали схему, с помощью которой можно обойти запрет на работу для водителей, судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления. Вместо себя таксисты будут официально оформлять подставных лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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