В Тюмени водитель такси Maxim обматерил беременную пассажирку. «Ты не женщина!». Видео

27 мая 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Сотрудник курганской службы такси обматерил пассажирку в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник такси «Максим» (компания родом из Кургана) многократно оскорбил беременную пассажирку, за то, что она высказала ему претензии. Видео инцидента девушка разместила в социальных сетях. «25 мая по дороге на работу мне „посчастливилось“ встретить ужасное хамло в лице водителя такси „Максим“. На мой вопрос „Зачем вы мне так часто звонили?“, на меня посыпались оскорбления. На просьбу перестать, так как я нахожусь в положении, он оглядел меня с ног до головы, и выдал „Ты не женщина! Ты себя вообще видела? Ты ****** (крайне неприятный человек — прим. URA.RU)“», — написала девушка в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, приложенном к посту, запечатлено общение водителя и пассажирки. Мужчина неоднократно оскорбляет клиентку, и угрожает ей судом за съемку. Как сообщила автор поста, она несколько раз пожаловалась на поведение водителя в такси «Максим», но ответа так и не дождалась. На звонки URA.RU в тюменском офисе компании не ответили. Телефон пресс-службы в Кургане оказался недоступен. Ранее URA.RU писало, что тюменские таксисты придумали схему, с помощью которой можно обойти запрет на работу для водителей, судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления. Вместо себя таксисты будут официально оформлять подставных лиц.

Сотрудник такси «Максим» (компания родом из Кургана) многократно оскорбил беременную пассажирку, за то, что она высказала ему претензии. Видео инцидента девушка разместила в социальных сетях. «25 мая по дороге на работу мне „посчастливилось“ встретить ужасное хамло в лице водителя такси „Максим“. На мой вопрос „Зачем вы мне так часто звонили?“, на меня посыпались оскорбления. На просьбу перестать, так как я нахожусь в положении, он оглядел меня с ног до головы, и выдал „Ты не женщина! Ты себя вообще видела? Ты ****** (крайне неприятный человек — прим. URA.RU)“», — написала девушка в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, приложенном к посту, запечатлено общение водителя и пассажирки. Мужчина неоднократно оскорбляет клиентку, и угрожает ей судом за съемку. Как сообщила автор поста, она несколько раз пожаловалась на поведение водителя в такси «Максим», но ответа так и не дождалась. На звонки URA.RU в тюменском офисе компании не ответили. Телефон пресс-службы в Кургане оказался недоступен. Ранее URA.RU писало, что тюменские таксисты придумали схему, с помощью которой можно обойти запрет на работу для водителей, судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления. Вместо себя таксисты будут официально оформлять подставных лиц.