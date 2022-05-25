Тюменские таксисты обойдут запрет на работу с судимостью

26 мая 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Предполагается, что с 1 марта 2023 года водителям с судимостью по тяжким и особо тяжким статьям запретят работать в такси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские таксисты придумали схему, с помощью которой можно обойти запрет на работу в пассажирских перевозках для водителей, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее Госдума РФ в окончательном чтении приняла поправки, которые запрещают водителям заниматься пассажирскими перевозками при наличии судимости по тяжким и особо тяжким статьям. «По идее, эта схема широко применяется уже давно, но только в случае с водителями, лишенными прав. Например, попался таксист пьяным, забрали у него водительское удостоверение, а делать больше ничего не умеет. Тогда лишенник ищет подставного водителя, оформляет его в такси за небольшое вознаграждение, но вместо него работает сам», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу крупнейшего российского агрегатора такси «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что депутаты Государственной думы в окончательном чтении приняли поправки к закону, которые запретят водителям, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, работать в сфере пассажироперевозок. Предполагается, что с судимостью нельзя будет управлять общественным транспортом: автобусами, троллейбусами, поездами метро и трамваями. Ожидается, что соответствующие поправки вступят в силу 1 марта 2023 года.

Тюменские таксисты придумали схему, с помощью которой можно обойти запрет на работу в пассажирских перевозках для водителей, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее Госдума РФ в окончательном чтении приняла поправки, которые запрещают водителям заниматься пассажирскими перевозками при наличии судимости по тяжким и особо тяжким статьям. «По идее, эта схема широко применяется уже давно, но только в случае с водителями, лишенными прав. Например, попался таксист пьяным, забрали у него водительское удостоверение, а делать больше ничего не умеет. Тогда лишенник ищет подставного водителя, оформляет его в такси за небольшое вознаграждение, но вместо него работает сам», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу крупнейшего российского агрегатора такси «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что депутаты Государственной думы в окончательном чтении приняли поправки к закону, которые запретят водителям, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, работать в сфере пассажироперевозок. Предполагается, что с судимостью нельзя будет управлять общественным транспортом: автобусами, троллейбусами, поездами метро и трамваями. Ожидается, что соответствующие поправки вступят в силу 1 марта 2023 года.