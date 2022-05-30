В Курганской области будут по-новому следить за дорогами

В Курганской области власти изменят подход к содержанию дорог. Об этом 31 мая на заседании облдумы сообщила директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, передает корреспондент URA.RU.
«Мы сейчас пересматриваем с нашим объединенным дорожным управлением подход к содержанию региональных и муниципальных дорог. Сейчас ведется большая очень серьезная работа, начиная от состава смеси с которой мы будем работать», — рассказала Саблукова.
По ее словам, обновленный формат работы поможет оперативно устранять замечания на объектах. Из-за этого представители департамента сейчас пересматривают карту ремонта дорог в Курганской области.
Ранее чиновники в Курганской области жаловались на то, что представители ООО «Стройсити» не следили за региональными дорогами. Эта компания занимается содержанием дорог в Восточной и Центральных зонах Курганской области.
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В Курганской области власти изменят подход к содержанию дорог. Об этом 31 мая на заседании облдумы сообщила директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, передает корреспондент URA.RU. «Мы сейчас пересматриваем с нашим объединенным дорожным управлением подход к содержанию региональных и муниципальных дорог. Сейчас ведется большая очень серьезная работа, начиная от состава смеси с которой мы будем работать», — рассказала Саблукова. По ее словам, обновленный формат работы поможет оперативно устранять замечания на объектах. Из-за этого представители департамента сейчас пересматривают карту ремонта дорог в Курганской области. Ранее чиновники в Курганской области жаловались на то, что представители ООО «Стройсити» не следили за региональными дорогами. Эта компания занимается содержанием дорог в Восточной и Центральных зонах Курганской области.