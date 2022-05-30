В Курганской области будут по-новому следить за дорогами

Представители власти считают, что нововведения, в том числе, помогут оперативно устранять замечания на объектах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области власти изменят подход к содержанию дорог. Об этом 31 мая на заседании облдумы сообщила директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, передает корреспондент URA.RU.

«Мы сейчас пересматриваем с нашим объединенным дорожным управлением подход к содержанию региональных и муниципальных дорог. Сейчас ведется большая очень серьезная работа, начиная от состава смеси с которой мы будем работать», — рассказала Саблукова.

По ее словам, обновленный формат работы поможет оперативно устранять замечания на объектах. Из-за этого представители департамента сейчас пересматривают карту ремонта дорог в Курганской области.

Ранее чиновники в Курганской области жаловались на то, что представители ООО «Стройсити» не следили за региональными дорогами. Эта компания занимается содержанием дорог в Восточной и Центральных зонах Курганской области.