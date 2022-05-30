30 мая 2022

В Курганской области будут по-новому следить за дорогами

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, ремонт дороги, ограничение по скорости, трасса челябинск курган
Представители власти считают, что нововведения, в том числе, помогут оперативно устранять замечания на объектах Фото:

В Курганской области власти изменят подход к содержанию дорог. Об этом 31 мая на заседании облдумы сообщила директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, передает корреспондент URA.RU.

«Мы сейчас пересматриваем с нашим объединенным дорожным управлением подход к содержанию региональных и муниципальных дорог. Сейчас ведется большая очень серьезная работа, начиная от состава смеси с которой мы будем работать», — рассказала Саблукова.

По ее словам, обновленный формат работы поможет оперативно устранять замечания на объектах. Из-за этого представители департамента сейчас пересматривают карту ремонта дорог в Курганской области.

Ранее чиновники в Курганской области жаловались на то, что представители ООО «Стройсити» не следили за региональными дорогами. Эта компания занимается содержанием дорог в Восточной и Центральных зонах Курганской области.

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В Курганской области власти изменят подход к содержанию дорог. Об этом 31 мая на заседании облдумы сообщила директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова, передает корреспондент URA.RU. «Мы сейчас пересматриваем с нашим объединенным дорожным управлением подход к содержанию региональных и муниципальных дорог. Сейчас ведется большая очень серьезная работа, начиная от состава смеси с которой мы будем работать», — рассказала Саблукова. По ее словам, обновленный формат работы поможет оперативно устранять замечания на объектах. Из-за этого представители департамента сейчас пересматривают карту ремонта дорог в Курганской области. Ранее чиновники в Курганской области жаловались на то, что представители ООО «Стройсити» не следили за региональными дорогами. Эта компания занимается содержанием дорог в Восточной и Центральных зонах Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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