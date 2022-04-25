Чиновники не могут найти новых дорожников на объектах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ООО «Стройсити» победила в аукционах на обслуживание региональных дорог, значительно снизив стоимость контрактов. Местные чиновники жалуются в областное правительство, что после этого у них никто не следил за региональными дорогами.

«Есть нарекания к качеству. Надо сейчас проводить ремонт на проезжей части, уборку мусора региональных дорог, с обочины вода кое-где не уходит. В общем, весь комплекс работ, а мы пока никого на наших дорогах не видим», — рассказал URA.RU чиновник одного из муниципалитетов региона, пожелавший остаться анонимным.

Руководство его муниципалитета пожаловалось на компанию в областной департамент строительства, так как в апреле она уже должна была приступить к работе. Другой источник URA.RU, связанный с властями региона, подтвердил эту информацию, и, по его данным, жалобы написали представители руководства нескольких муниципалитетов. «Дороги не делают, и их размывает. Знаки упали, и их крадут», — объяснил источник. Он добавил, что сейчас компаниям, которые раньше обслуживали дороги в регионе, приходится сокращать сотрудников.

Компания ООО «Стройсити» в марте выиграла аукционы на выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог в Восточной и Центральных зонах Курганской области. В первом случае начальная цена, превышала 42 млн рублей, а представители организации предложили 16 639 948 рублей. Во втором случае они согласились выполнить контракт за 40 068 589 рублей вместо 58 494 291.

По данным СБИС, директором компании является Александр Авдалов. Номер телефона, указанный организацией в сервисе, на момент написания новости, находился в свободной продаже. URA.RU направило запрос на почту, указанную там же. На момент написания новости ответ не был получен.

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