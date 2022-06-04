Автоэксперты указали на ошибку плана Собянина

04 июня 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

В столице планируют производить «Москвичи» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Возрождение производства автомобиля «Москвич» в центре Москвы, о котором говорил мэр столицы РФ Сергей Собянин, на прежних производственных мощностях будет экономически нецелесообразно. Об этом заявили автоэксперты. «Нигде в мире не существует автомобильных заводов в центре города — это нерентабельно. Сама Renault вывела производство из Парижа еще 50 лет назад, и даже дирекция компании расположена в пригороде», — заявил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в интервью «Ридусу». Координатор общественной организации автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов предположил, что завод будет работать несколько лет, а затем его закроют. «А что касается автомобиля „Москвич“, может быть, такая машина будет выпускаться на том же КАМАЗе в Набережных челнах или на другом предприятии, но это будет явно не Москва», — высказался он. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что не получится возродить советский «Москвич», потому что его давно уже нет. «Невозможно вдохнуть жизнь в мертвого», — заявил он. Ранее Собянин рассказал, что после ухода из России компании Renault на их московском заводе будут производить «Москвичи». Их основным партнером будет КАМАЗ. Также мэр столицы пообещал сохранить работу большей части сотрудников. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что на заводе «Москвич» смогут выпускать машины для такси и каршеринга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Возрождение производства автомобиля «Москвич» в центре Москвы, о котором говорил мэр столицы РФ Сергей Собянин, на прежних производственных мощностях будет экономически нецелесообразно. Об этом заявили автоэксперты. «Нигде в мире не существует автомобильных заводов в центре города — это нерентабельно. Сама Renault вывела производство из Парижа еще 50 лет назад, и даже дирекция компании расположена в пригороде», — заявил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в интервью «Ридусу». Координатор общественной организации автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов предположил, что завод будет работать несколько лет, а затем его закроют. «А что касается автомобиля „Москвич“, может быть, такая машина будет выпускаться на том же КАМАЗе в Набережных челнах или на другом предприятии, но это будет явно не Москва», — высказался он. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что не получится возродить советский «Москвич», потому что его давно уже нет. «Невозможно вдохнуть жизнь в мертвого», — заявил он. Ранее Собянин рассказал, что после ухода из России компании Renault на их московском заводе будут производить «Москвичи». Их основным партнером будет КАМАЗ. Также мэр столицы пообещал сохранить работу большей части сотрудников. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что на заводе «Москвич» смогут выпускать машины для такси и каршеринга.