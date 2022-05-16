Собянин забирает завод Renault и будет делать там «Москвичи»

Сергей Собянин рассказал о новом производстве авто Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будут производиться «Москвичи». Такое решение принято в связи с тем, что иностранный собственник предприятия решил закрыть бизнес в России.

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Renault. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом „Москвич“», — сообщил Собянин на своем официальном сайте.

Он пообещал сохранить работу большей части сотрудников предприятия. Основным партнером завода «Москвич» станет КАМАЗ. Планируется производство легковых машин, а после и электромобилей. Также ведется работа по производству в России максимального количества автокомпонентов.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли России сообщили, что российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Россия сохранит возможность управлять «АвтоВАЗом», предприятия продолжат работу в условиях санкций. Выпуск всей линейки автомобилей LADA будет продолжен. Помимо этого «АвтоВАЗ» будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault, пишет RT.