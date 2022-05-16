Собянин забирает завод Renault и будет делать там «Москвичи»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будут производиться «Москвичи». Такое решение принято в связи с тем, что иностранный собственник предприятия решил закрыть бизнес в России.
«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Renault. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом „Москвич“», — сообщил Собянин на своем официальном сайте.
Он пообещал сохранить работу большей части сотрудников предприятия. Основным партнером завода «Москвич» станет КАМАЗ. Планируется производство легковых машин, а после и электромобилей. Также ведется работа по производству в России максимального количества автокомпонентов.
Ранее в Министерстве промышленности и торговли России сообщили, что российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Россия сохранит возможность управлять «АвтоВАЗом», предприятия продолжат работу в условиях санкций. Выпуск всей линейки автомобилей LADA будет продолжен. Помимо этого «АвтоВАЗ» будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault, пишет RT.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будут производиться «Москвичи». Такое решение принято в связи с тем, что иностранный собственник предприятия решил закрыть бизнес в России. «Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Renault. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом „Москвич“», — сообщил Собянин на своем официальном сайте. Он пообещал сохранить работу большей части сотрудников предприятия. Основным партнером завода «Москвич» станет КАМАЗ. Планируется производство легковых машин, а после и электромобилей. Также ведется работа по производству в России максимального количества автокомпонентов. Ранее в Министерстве промышленности и торговли России сообщили, что российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Россия сохранит возможность управлять «АвтоВАЗом», предприятия продолжат работу в условиях санкций. Выпуск всей линейки автомобилей LADA будет продолжен. Помимо этого «АвтоВАЗ» будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault, пишет RT.