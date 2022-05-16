«Москвич» начнет производить автомобили для такси и каршеринга

17 мая 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

Завод «Москвич» сможет выпускать автомобили для такси и каршеринга Москвы Фото: Анна Майорова © URA.RU Завод «Москвич», на котором ранее производились автомобили марки Renault, сможет выпускать автомобили для такси и каршеринга Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «Завод „Москвич“, который правительство Москвы сегодня приобрело, он потенциально может производить эти автомобили для такси и для каршеринга. И мы на сегодняшний день уже сформировали рабочую группу с крупнейшими компаниям-агрегаторами», — заявил Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24». По словам Лискутова, сборка автомобилей на заводе начнется до конца года. Кроме того руководство сохранит весь действующий персонал, заверил заммэра. Ранее Минпромторг сообщил, что российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будут производиться «Москвичи». Сообщалось, что основным партнером завода станет КАМАЗ. На предприятии планируется производство легковых машин, а после и электромобилей. Такое решение принято в связи с тем, что иностранный собственник предприятия решил закрыть бизнес в России в связи с началом спецоперации на Украине. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Завод «Москвич», на котором ранее производились автомобили марки Renault, сможет выпускать автомобили для такси и каршеринга Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «Завод „Москвич“, который правительство Москвы сегодня приобрело, он потенциально может производить эти автомобили для такси и для каршеринга. И мы на сегодняшний день уже сформировали рабочую группу с крупнейшими компаниям-агрегаторами», — заявил Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24». По словам Лискутова, сборка автомобилей на заводе начнется до конца года. Кроме того руководство сохранит весь действующий персонал, заверил заммэра. Ранее Минпромторг сообщил, что российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будут производиться «Москвичи». Сообщалось, что основным партнером завода станет КАМАЗ. На предприятии планируется производство легковых машин, а после и электромобилей. Такое решение принято в связи с тем, что иностранный собственник предприятия решил закрыть бизнес в России в связи с началом спецоперации на Украине.