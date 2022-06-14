14 июня 2022

В курганских домах заменят десятки лифтов. Адреса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом по улице Карла Маркса 164 в Магнитогорске, где год назад произошел взрыв. Магнитогорск. Челябинская область, лифт, карла маркса 164
В Кургане и Шадринске заменят 50 лифтов Фото:

Фонд капитального ремонта заменит 50 лифтов в многоквартирных домах в Кургане и Шадринске. В кабинах улучшат грузоподъемность и скорость. Об этом сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.

«В 14 многоквартирных домах Кургана и Шадринска в 2022 году будут проведены работы по замене 50 лифтов. После ввода новых лифтов в эксплуатацию, жилищные условия улучшатся у 4701 жильца. Кроме того, обновится не только внешний вид лифтовых кабин, но и улучшатся грузоподъемность и скорость передвижения», — говорится в сообщении. Отслеживать работу подрядных организаций можно будет на странице «Ход работ по капитальному ремонту».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане для ремонта лифтов применят отечественные запчасти. Застройщики при возведении домов уже начали заменять строительные материалы из недружественных стран на российские.

В многоквартирных домах Кургана и Шадринска заменят 50 лифтов

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Фонд капитального ремонта заменит 50 лифтов в многоквартирных домах в Кургане и Шадринске. В кабинах улучшат грузоподъемность и скорость. Об этом сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона. «В 14 многоквартирных домах Кургана и Шадринска в 2022 году будут проведены работы по замене 50 лифтов. После ввода новых лифтов в эксплуатацию, жилищные условия улучшатся у 4701 жильца. Кроме того, обновится не только внешний вид лифтовых кабин, но и улучшатся грузоподъемность и скорость передвижения», — говорится в сообщении. Отслеживать работу подрядных организаций можно будет на странице «Ход работ по капитальному ремонту». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане для ремонта лифтов применят отечественные запчасти. Застройщики при возведении домов уже начали заменять строительные материалы из недружественных стран на российские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...