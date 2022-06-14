Фонд капитального ремонта заменит 50 лифтов в многоквартирных домах в Кургане и Шадринске. В кабинах улучшат грузоподъемность и скорость. Об этом сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.
«В 14 многоквартирных домах Кургана и Шадринска в 2022 году будут проведены работы по замене 50 лифтов. После ввода новых лифтов в эксплуатацию, жилищные условия улучшатся у 4701 жильца. Кроме того, обновится не только внешний вид лифтовых кабин, но и улучшатся грузоподъемность и скорость передвижения», — говорится в сообщении. Отслеживать работу подрядных организаций можно будет на странице «Ход работ по капитальному ремонту».
В многоквартирных домах Кургана и Шадринска заменят 50 лифтов
Скрин с сайте департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
Фонд капитального ремонта заменит 50 лифтов в многоквартирных домах в Кургане и Шадринске. В кабинах улучшат грузоподъемность и скорость. Об этом сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона. «В 14 многоквартирных домах Кургана и Шадринска в 2022 году будут проведены работы по замене 50 лифтов. После ввода новых лифтов в эксплуатацию, жилищные условия улучшатся у 4701 жильца. Кроме того, обновится не только внешний вид лифтовых кабин, но и улучшатся грузоподъемность и скорость передвижения», — говорится в сообщении. Отслеживать работу подрядных организаций можно будет на странице «Ход работ по капитальному ремонту». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане для ремонта лифтов применят отечественные запчасти. Застройщики при возведении домов уже начали заменять строительные материалы из недружественных стран на российские.