29 марта 2022
28 марта 2022

Курганские застройщики отказываются от импортных материалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , стройка, заозерный
В Кургане на стройках будут использовать больше отечественных материалов Фото:
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В Курганской области застройщики начали заменять материалы из недружественных стран на аналоги. Об этом 30 марта сообщил замгубернатора региона Константин Малышев.

«Первое поручение, которое нам было озвучено — это поручение по импортозамещению. В связи с последними событиями произошли изменения в сметных планах, особенно у застройщиков. <…> У нас было поручение заменить или рассмотреть возможность и подыскать другие импортозамещающие материалы, что было сделано», — рассказал Малышев во время пресс-конференции, трансляцию которой опубликовали в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

Замгубернатора пояснил, что новые сметы составляются с учетом нынешней ситуации. Он отметил, что сейчас в строительстве применяются отечественные материалы или материалы, которые не связаны в плане производства с недружественными для России государствами. По мнению Малышева, возможностей для строителей в Курганской области стало еще больше. Он добавил, что во время запаркованного ремонта лифтов в 2022 году в регионе будут использоваться отечественные комплектующие взамен импортных.

По словам представителей власти РФ, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин рассказывал, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он.

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В Курганской области застройщики начали заменять материалы из недружественных стран на аналоги. Об этом 30 марта сообщил замгубернатора региона Константин Малышев. «Первое поручение, которое нам было озвучено — это поручение по импортозамещению. В связи с последними событиями произошли изменения в сметных планах, особенно у застройщиков. <…> У нас было поручение заменить или рассмотреть возможность и подыскать другие импортозамещающие материалы, что было сделано», — рассказал Малышев во время пресс-конференции, трансляцию которой опубликовали в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». Замгубернатора пояснил, что новые сметы составляются с учетом нынешней ситуации. Он отметил, что сейчас в строительстве применяются отечественные материалы или материалы, которые не связаны в плане производства с недружественными для России государствами. По мнению Малышева, возможностей для строителей в Курганской области стало еще больше. Он добавил, что во время запаркованного ремонта лифтов в 2022 году в регионе будут использоваться отечественные комплектующие взамен импортных. По словам представителей власти РФ, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин рассказывал, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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