Курганские застройщики отказываются от импортных материалов

30 марта 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

В Кургане на стройках будут использовать больше отечественных материалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Курганской области застройщики начали заменять материалы из недружественных стран на аналоги. Об этом 30 марта сообщил замгубернатора региона Константин Малышев. «Первое поручение, которое нам было озвучено — это поручение по импортозамещению. В связи с последними событиями произошли изменения в сметных планах, особенно у застройщиков. <…> У нас было поручение заменить или рассмотреть возможность и подыскать другие импортозамещающие материалы, что было сделано», — рассказал Малышев во время пресс-конференции, трансляцию которой опубликовали в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». Замгубернатора пояснил, что новые сметы составляются с учетом нынешней ситуации. Он отметил, что сейчас в строительстве применяются отечественные материалы или материалы, которые не связаны в плане производства с недружественными для России государствами. По мнению Малышева, возможностей для строителей в Курганской области стало еще больше. Он добавил, что во время запаркованного ремонта лифтов в 2022 году в регионе будут использоваться отечественные комплектующие взамен импортных. По словам представителей власти РФ, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин рассказывал, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области застройщики начали заменять материалы из недружественных стран на аналоги. Об этом 30 марта сообщил замгубернатора региона Константин Малышев. «Первое поручение, которое нам было озвучено — это поручение по импортозамещению. В связи с последними событиями произошли изменения в сметных планах, особенно у застройщиков. <…> У нас было поручение заменить или рассмотреть возможность и подыскать другие импортозамещающие материалы, что было сделано», — рассказал Малышев во время пресс-конференции, трансляцию которой опубликовали в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». Замгубернатора пояснил, что новые сметы составляются с учетом нынешней ситуации. Он отметил, что сейчас в строительстве применяются отечественные материалы или материалы, которые не связаны в плане производства с недружественными для России государствами. По мнению Малышева, возможностей для строителей в Курганской области стало еще больше. Он добавил, что во время запаркованного ремонта лифтов в 2022 году в регионе будут использоваться отечественные комплектующие взамен импортных. По словам представителей власти РФ, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин рассказывал, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявлял он.